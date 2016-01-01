للرجال .. لهذه الأسباب تفشل في إيجاد شريكة الحياة



لهذه الأسباب تفشل في إيجاد شريكة الحياة لهذه الأسباب تفشل في إيجاد شريكة الحياة

يعانى بعض الرجال من إيجاد او اختيار شريكة الحياة، فيرغب دائما الرجل فى اختيار فتاة مثالية خالية من العيوب، وهذا نادرا ما يحصل عليه لأنه لا يوجد شخص خاليا من العيوب.



كشف موقع بولد سكاى عن بعض الأسباب التى تجعل الرجل يفشل فى ايجاد شريك الحياة المناسب، وكان ابرزها:



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- كثيرا ما يحكم الرجال على الفتيات بمظهرهن الجسدي، لا يجب أن تضع افتراضات حول شخص ما على أساس مظهره الجسدي.- التنمر على الآخرين من أجل السخرية والاستمتاع يمكن أن يؤثر سلبًا على حياتك ، إذا كان لديك عادة التنمر على الآخرين أو السخرية منهم بسبب مظهرهم الجسدي أو أشياء أخرى ، فلابد من التخلص من هذه العادة السيئة وحاول أن تكون شخصًا متواضعًا-ادعاء المثالية لا أحد يولد مثاليًا ، ليس عليك تقديم نفسك على أنك الرجل المثالي لا بأس في ارتكاب الأخطاء.- بعض الرجال تكون خجولة جدا للقيام بالخطوة الأولى، فإذا كنت انطوائيًا ، فمن المحتمل أنك قد تواجه بعض المشاكل في الحصول على شريكة الحياة ، فأنت بحاجة إلى أن تكون صريحًا بشأن مشاعرك.-انشغال الرجل الدائم بالعمل قد يكون تفانيك في العمل أحد أسباب عدم وجود شريكة الحياة بسهولة.