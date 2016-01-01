للتخلص من سموم الجسم.. وصفة مذهلة جربيها بنفسك

هل تبحثين عن وصفة فعالة لحرق الدهون والتخلص من سموم الجسم، نقدم إليك مشروبا سريعا ابدئى فى تطبيقه من الآن فهو الأسرع لحرق ونسف الدهون بمكونات طبيعية من مطبخك.. وإليك مكونات المشروب وطريقة تطبيقه التي يقدمها موقع بولد سكاى الهندى
المكونات:
ملعقة من بذور الشيا
ملعقة من بذور الكتان
ملعقة صغيرة من الروزمارى
ملعقة من الحبهان
طريقة التحضير:
في وعاء على النار، ضعي ستة أكواب الماء وأضيفى كافة الأعشاب
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