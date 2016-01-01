للتخلص من سموم الجسم.. وصفة مذهلة جربيها بنفسك

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للتخلص من سموم الجسم


هل تبحثين عن وصفة فعالة لحرق الدهون والتخلص من سموم الجسم، نقدم إليك مشروبا سريعا ابدئى فى تطبيقه من الآن فهو الأسرع لحرق ونسف الدهون بمكونات طبيعية من مطبخك.. وإليك مكونات المشروب وطريقة تطبيقه التي يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

المكونات:
ملعقة من بذور الشيا
ملعقة من بذور الكتان
ملعقة صغيرة من الروزمارى
ملعقة من الحبهان

طريقة التحضير:
في وعاء على النار، ضعي ستة أكواب الماء وأضيفى كافة الأعشاب

بعد 5 إلى 10 دقائق قومى برفع المكونات من النار وتركها جانبا من 30 دقيقة إلى ساعة

أعيدى المكونات إلى النار مرة أخرى ثم قومى بغليها لمدة 5 دقائق

قومى بتصفية المكونات وتناول كوب إلى كوبين قبل كل وجبة رئيسية ب30 دقيقة

يمكنك الإحتفاظ بالمتبقى فى الثلاجة وتناول كوب منه يوميا لمدة 30 يوم بجانب نظام غذائى معتدل وممارسة التمرينات لمدة ساعة يوميا.

المصدر: بولد سكاى الهندى

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