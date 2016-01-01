7 علامات منها فقدان الشهية.. أعراض نقص الزنك بالجسم

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اعراض نقص الزنك


فوائد الزنك للجسم عديدة فهو من أهم العناصر الغذائية التي يجب الحصول عليها كثيرا خلال الفترة الحالية فهو من أساسيات تقوية المناعة كي يستطيع الجسم للتصدي لأي فيروس أو عدوى ، كما أن الزنك يقلل من التهابات الجسم ويعتبر مقوي جيد للذاكرة وعلاج فعال للإسهال .

كيف تكتشف نقص الزنك بالجسم ؟

كشف موقع healthline أعراض نقص الزنك بالجسم، والتي إذا ظهرت عليك فلابد من البدء في تناول مكملات الزنك المتوفرة في الصيدليات ، إليك الأعراض :

1-بطء التئام الجروح
2- فقدان الشهية
3- فقدان حاسة الشم والتذوق
4- فقر الدم والشعور بدوخة مستمرة
5-صعوبة علاج حب الشباب
6-تساقط الشعر بشكل مخيف
7-المعاناة المستمرة من الاسهال .

المصدر: موقع healthline

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