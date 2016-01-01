فوائد الزنك للجسم عديدة فهو من أهم العناصر الغذائية التي يجب الحصول عليها كثيرا خلال الفترة الحالية فهو من أساسيات تقوية المناعة كي يستطيع الجسم للتصدي لأي فيروس أو عدوى ، كما أن الزنك يقلل من التهابات الجسم ويعتبر مقوي جيد للذاكرة وعلاج فعال للإسهال .
كيف تكتشف نقص الزنك بالجسم ؟
كشف موقع healthline أعراض نقص الزنك بالجسم، والتي إذا ظهرت عليك فلابد من البدء في تناول مكملات الزنك المتوفرة في الصيدليات ، إليك الأعراض :
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التعليقات على 7 علامات منها فقدان الشهية.. أعراض نقص الزنك بالجسم
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