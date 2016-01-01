حيلة غير مكلفة للقضاء على رائحة سلة القمامة

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صورة الخبر: رائحة سلة المهملات
رائحة سلة المهملات


تتسبب رائحة سلة المهملات في رائحة كريهة نفاذة بالمنزل، خاصة عندما تظل أيام متواصلة بالمنزل دون التخلص منها، لذا يفضل استخدام أكياس صغيرة لسلة المهملات بحيث يمكنك التخلص منها بشكل يومي دون الحاجة لاستخدام أكياس كبيرة لاستخدامها عدة أيام متتالية.

نصح موقع articleskill بحيلة رخيصة وغير مكلفة للتخلص من رائحة سلة المهملات، فقط قومي بشراء كمية من بيكربونات الصوديوم " صودا الخبز" ، يكفي بعشر جنيهات لاستخدامها عدة أيام.

الطريقة
-قومي برش صودا الخبز في قاع سلة المهملات بعد كل مرة تتخلصي فيها من الكيس
-ويفضل تنظيف السلة بشكل مستمر للتخلص من البقايا التي قد تتراكم بها

المصدر: موقع articleskill

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