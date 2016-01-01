زيادة الوزن أبرزها .. تعرف على أسباب هشاشة العظام



هشاشة العظام هشاشة العظام

تحدث هشاشة العظام نتيحة العديد من الاسباب منها زيادة الوزن والنوم غير الكافي بالاضافة إلى أن كبر السن يعد أحد العوامل التي تؤدي إلى مشاكل المفاصل.



ويمكن أن تؤدي زيادة الوزن إلى الضغط على مفاصلك وتسبب الألم ويساعد التخلص من الوزن الزائد في تخفيف هذا الضغط وتقليل الألم والحصول على وزن صحي يمكن أن يقلل من خطر المشاكل الصحية الأخرى، مثل مرض السكري و أمراض القلب .



ووفقا لموقع healthline تشمل الأسباب الأخرى لتلف المفاصل إصابة الماضي مثل:

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