أبرز أعراض التهاب الحلق.. تعرف عليها

آخر الأخبارالصحة والجمال › أبرز أعراض التهاب الحلق.. تعرف عليها

صورة الخبر: التهاب الحلق
التهاب الحلق


يعد السبب الأكثر شيوعًا لحدوث التهاب الحلق والذي يزداد الاحساس به عند البلع، هو العدوى الفيروسية، مثل البرد أو الإنفلونزا، ويتطلب علاج التهاب الحلق استهلاك المضادات الحيوية لمنع المضاعفات.

ويمكن أن تختلف أعراض التهاب الحلق اعتمادًا على السبب، وفقا لما نشر في موقع "مايو كلينك" الطبي، وقد تشمل العلامات والأعراض لـ إلتهاب الحلق، ما يلي:

1- ألم أو إحساس بالخدش في الحلق .
2- ألم يزداد سوءًا مع البلع أو التحدث .
3- صعوبة البلع
4- الإصابة بقرح في الحلق .
5- تورم اللوزتين واحمرارهما .
6- ظهور بقع بيضاء أو صديد على اللوزتين .
7- ظهور صوت أجش أو مكتوم .
8- الحمى .
9- السعال .
10- سيلان الأنف .
11- العطس .
12- آلام الجسم .
13- صداع الرأس .
14- الغثيان أو القيء .

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أبرز أعراض التهاب الحلق.. تعرف عليها

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
71789

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager