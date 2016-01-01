قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن من علامات قسوة القلب عدم تعظيم الله سبحانه وتعالي، وبالتالى تجد لسانه منفلت ويتابع عورات الناس ويسبهم، وهذا من قلة الإيمان بالله فى القلب.
وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم : "فى ناس تؤمن بلسانها، لكن لم يدخل قلبها، لو دخل الإيمان قلب انسان تجده يدعو للناس ولا يحقد علي احد وتجده متسامحا، ويرفق بالناس حتى ولو مشركين".
وقال إن كثرة الذنوب من أمراض القلوب، التى تصيب الإنسان، وعلاجها هو التوبة والاستغفار المتكرر من قبل المسلم حتى لا يموت قلبه، مشيرًا إلى أن قراءة القرآن الكريم تعمر القلوب وتزيل الذنوب، وتابع: "القلب اللى مفهوش قرآن زى البيت الخربان والقلب اللى مليان قرآن زى البيت العمران".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على التوبة والاستغفار المتكرر ضرورة.. رمضان عبدالمعز: البعض يؤمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه.. فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق