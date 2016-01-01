التوبة والاستغفار المتكرر ضرورة.. رمضان عبدالمعز: البعض يؤمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه.. فيديو



الشيخ رمضان عبدالمعز الشيخ رمضان عبدالمعز

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن من علامات قسوة القلب عدم تعظيم الله سبحانه وتعالي، وبالتالى تجد لسانه منفلت ويتابع عورات الناس ويسبهم، وهذا من قلة الإيمان بالله فى القلب.



وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم : "فى ناس تؤمن بلسانها، لكن لم يدخل قلبها، لو دخل الإيمان قلب انسان تجده يدعو للناس ولا يحقد علي احد وتجده متسامحا، ويرفق بالناس حتى ولو مشركين".



وقال إن كثرة الذنوب من أمراض القلوب، التى تصيب الإنسان، وعلاجها هو التوبة والاستغفار المتكرر من قبل المسلم حتى لا يموت قلبه، مشيرًا إلى أن قراءة القرآن الكريم تعمر القلوب وتزيل الذنوب، وتابع: "القلب اللى مفهوش قرآن زى البيت الخربان والقلب اللى مليان قرآن زى البيت العمران".

قد يعجبك أيضا...

وأضاف أنه يجب على الجميع إصلاح وتطهير قلوبهم بشكل مستمر، من خلال حملات توبة واستغفار لرب العالمين.وواصل:"لابد أن يكون الإنسان لسانه رطب بذكر الله سبحانه وتعالى".وتلى الداعية الإسلامى، قوله تعالى: "كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ"، موضحًا أن الران يعم القلب بسبب كثرة الذنوب حتى وأن كانت صغيرة.وتابع "أن الموت ملهوش رهبة عند الناس"، مشددًا على أن التوبة والذكر والاستغفار يطهر قلوب البشر.