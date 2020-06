بعد الكشف عنها رسميًا.. سوبارو كروس تريك 2021 بمحرك جديد بعد الكشف عنها رسميًا.. سوبارو كروس تريك 2021 بمحرك جديد

طرحت شركة سوبارو الأمريكية للسيارات بشكل رسمي سيارة كروس تريك 2021، مع محرك بسعة أكبر تصل لـ 2,0 لتر، وهي تعمل بنظام الدفع الرباعي والتي تسمى عالميًا XV، حيث جاءت السيارة بنسخة رياضية جديدة مع العديد من المزايا والتحسينات كقوة المحرك وكماليات في التصميم والتكنولوجيا.







إمكانيات ونوع المحرك

قد يعجبك أيضا...

تمتلك السيارة محركين الأول 1.6 لتر بقوة 114 حصان وعزم 150 نيوتن والمحرك الثاني 2,0 لتر بقوة 154 حصان وعزم 196 نيوتن متر مع ناقل حركة آلي CVT أو يدوي 6 سرعات دفع رباعي بشكل أساسي.أما المحرك الجديد الأكبر فسعته 2.5 لتر وهو نفس المحرك الموجود في الجيل الجديد لكل من فورستر وليجاسي أوتباك حيث تبلغ قوته 182 حصان وعزم 239 نيوتن.أنظمة الأمان والسلامةتتميز السيارة بالعديد من مميزات الأمان والسلامة الأكثر تقدمًا مثل الكبح الخلفي التلقائي في حالات الطوارئ، إضافة إلى إمكانية الكشف عن النقطة العمياء مع تغيير المسار المعاون، والتنبيه الخلفي عبر حركة المرور.كما تتوفر السيارة بمصد أمامي أعيد تصميمه مع أغطية إدخال ضوء الضباب بتصميم مميز وجديد بالإضافة إلى الشبكة الأمامية ذات التصميم الجديد، مع تفاصيل خاصة بكل تقليم.كما تتوفر خدمة استعادة السيارة المسروقة مع إشعار إنذار أمن للسيارة وإمكانية القفل والفتح عن بعد مع تحديد موقع السيارة.الإضافات والتكنولوجيا الجديدةتأتي السيارة بقائمة طويلة من الميزات القياسية والتكنولوجيا، بما في ذلك التحكم التلقائي في المناخ. والنوافذ الكهربائية مع رفع / خفض تلقائي لها على جانبي السائق.أما المقعد الخلفي فهو قابل للطي لأسفل بنسبة 60/40 مع أقفال أبواب كهربائية ومرايا جانبية، وعرض متعدد الوظائف مع معلومات الاقتصاد في استهلاك الوقود، وعمود توجيه قابل للإمالة والتلسكوب ودخول بدون مفتاح، مع نظام أمان مع مثبت المحرك.تصميم السيارةجاء تصميم السيارة بطراز رياضي وعجلات جديدة مقاس 17 بوصة باللون الرمادي الداكن مغلفة بالجلد، ومقبض التحول، وواقي الشاشة متعدد الوظائف، وتشديد معدني على الشبكة الأمامية، والمرايا الجانبية، والشارات، هذا بالإضافة إلى ترقيات إضافية في الداخل، كما تم إضفاء اللون الأصفر على عجلة القيادة وتتميز الأرضيات المغطاة بالسجاد بشعار Sport وخياطة باللون الأصفر.المقصورة الرئيسيةوتأتي مقصورة السيارة بلمسات داخلية من المعدن المحاكي والألياف الكربونية المحاكية، ومقياس تركيبة عالي الجودة مزود بشاشة LCD ملونة وحلقات نهائية معدنية صفراء، وضوء بوابة خلفي LED عالي الطاقة كما تميزت بالجلد الأسود أو الرمادي مع خياطة باللون البرتقالي على المقاعد، ومساند للذراعين ولوحة العدادات، بالإضافة إلى مقعد السائق ذو 6 اتجاهات.أنظمة الوسائط المتعددةتتميز جميع أنظمة الوسائط المتعددة الخاصة بـكروستيك 2021 بشاشة لمس عالية الدقة، مع تكامل الهاتف الذكي مع Apple CarPlay و Android Auto و Bluetooth®، وضوابط تنشيط الصوت للهاتف، وستريو AM / FM، يضيف Multimedia Plus مقاس 6.5 بوصة القياسي في Premium و Sport مشغل أقراص مضغوط أحادي القرص مع إمكانية اتصال Wi-Fi و HD Radio®.ويضيف نظام Multimedia Plus مقاس 8.0 بوصات، وهو قياسي، تحديثات عن بعد واتصالات المجال القريب إلى قائمة المميزات، مع ميزة التنقل ، واختيارية محدودة، كما أن هناك نظام ملاحة نشط بالصوت مدعومًا من TomTom عبارة عن (تحديثات الخرائط عن بعد وهو مجاني لمدة 3 سنوات.