

"رقم مجهول" يتصل بالفتيات ويثير الذعر بينهن.. وخبير معلومات يكشف الأمر "رقم مجهول" يتصل بالفتيات ويثير الذعر بينهن.. وخبير معلومات يكشف الأمر

تحذيرات وتنبيهات عديدة تسيطر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خلال الساعات القليلة الماضية، يتناقلها الأفراد عبر صفحاتهم والمجموعات والرسائل، للحرص بشأن اتصال يدعي تبعيته لإحدى شركات الاتصالات بالبلاد ويستدرج المستخدم للإدلاء بمعلومات بشأن رقمه، بينما هي مكالمة خادعة لاختراق الموبايل، بحسب ما يتم تداوله.



"ده حصل دلوقتي إن فيه شخص قدر يهكر كمية كبيرة من موبايلات كتير لبنات وبيبتزهم بصورهم ومسكتش على كده قام عمل جروب على التليجرام وينشر صورهم الخاصة، وللأسف البنات معندهمش حد يساعدهم في الموضوع ده، ده رقم بيقدر يهكر الفون بتاع أي حد، محدش يرد وياريت نعمل spam كتير"... يعتبر ذلك مضمون الرسالة المتداولة بين الآلاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي نشرت حالة من الجدل والأزمة بين الأفراد.



وبالتواصل مع خدمة العملاء لشركة الاتصالات الشهيرة التابع لها الرقم المنشور، أكد أحد أفرادها لـ"الوطن"، البحث في ذلك الأمر، حيث إنه لا يجوز الإفصاح عن أرقام هواتف العملاء والشركة، بينما لم تعلق الشركة على الأمر حتى الآن.

وليد جاد: الاختراق من مكالمة هاتفية صعب للغاية ولم يحدث في مصر مسبقافيما أكد المهندس وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن اختراق الهاتف عبر رسالة صوتية يعتبر أمرا غير حقيقي وصعب تنفيذه، كما يصعب أيضا تنفيذ ذلك من خلال اتصال تليفوني فقط.وأوضح جاد، لـ"الوطن"، أن اختراق الهاتف يتم عبر إرسال رابط أو تحميل تطبيق وهمي، تتسبب في تحميل شفرة خبيئة بمجرد الضغط عليها لسرقة كلمات السر أو بيانات المرور إلى الحسابات المصرفية، أو التحكم في جهاز الكمبيوتر، بينما يتم الاستيلاء على الحسابات من خلال ادعاء أحد الأفراد تبعيته لبنك باستدراج المواطن للإدلاء بمعلومات عن رقم الحساب وكلمة السر والبطاقة الشخصية.وأكد أهمية فرض سرية على تلك البيانات وعدم اطلاع أي فرد عليها سوى بالتأكد من هويته، وتأمين الحسابات والمعلومات الشخصية وتجنب فتح أي رسائل أو روابط غير معروفة.وفي حال تعرض أي فرد للاستغلال واختراق هاتفه، يمكنه اللجوء سريعا لمباحث الإنترنت في وزارة الداخلية، التي تتولى تقنين ذلك الأمر، وتصل عقوبة تلك الجريمة إلى السجن من 3 لـ 5 سنوات.نصائح لتجنب الاختراقوسبق أن طرح موقع Timesofindia 10 الهندي، عدة نصائح أمنية بسيطة لحماية الهواتف من الاختراق، بينها: "استخدام كلمة سر لحماية الهاتف وتجنب الأرقام السهلة، ووضع باسورد مختلف للتطبيقات المهمة، والحصول على التطبيقات من مصادر موثقة، وقراءة أذونات التطبيقات قبل تحميلها".كما نصح أيضا بـ"استخدام مزايا أمان جوجل، وjجنب استخدام الواى فاى العام غير الموثوق، ، وتحميل تطبيق android Device Manager للتحكم فى الهاتف حال سرقته".



