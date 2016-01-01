

التهابات المثانة.. وأسباب ألم أسفل البطن عند الرجال والنساء التهابات المثانة.. وأسباب ألم أسفل البطن عند الرجال والنساء

ألم أسفل البطن يعتبر من المشاكل الشائعة التي تواجه العديد من الرجال والنساء وذلك نظرا لوجود بعض الأسباب المؤدية إليه، وتختلف هذه الأسباب بين الرجال والنساء، وهنا نقدم لك أبرز الأسباب وكيفية العلاج، وستتعرف بشكل مفصل عن الطريقة الصحيحة للتصرف في حالة الشعور به.



أهم أسباب ألم أسفل البطن عند الرجال

يوجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث ألم أسفل البطن عند الرجال، ولهذا لا بد من استشارة الطبيب في حالة الشعور بالأعراض التي تتمثل في الآلام والإمساك أو الإسهال وتجمع الغازات وحرقان البول وارتفاع في درجة الحرارة وغيرها من الأعراض الأخرى التي تختلف من حالة لأخرى وذلك باختلاف السبب.



يقوم الطبيب بفحص البطن من أجل معرفة السبب، كما أنه قد يطلب بعض التحاليل أو الأشعة التي تساعده في التشخيص، لذا لا تعتمد على المسكنات، حيث يوجد حالات خطيرة تحتاج للتدخل الجراحي الفوري مثل التهاب الزائدة الدودية التي تبدأ أعراضها بألم حول السرة ينتقل لأسفل البطن من الناحية اليمنى.

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فيما يلي أهم الأسباب:الإمساك: في حالة حدوث بعض المشاكل في حركة الأمعاء قد يؤدي ذلك للإصابة بالإمساك والذي بدوره يسبب آلاما في أسفل البطن.الفتق: في بعض الأشخاص الذين يعانون من ضعف في عضلات البطن مع وجود عوامل خطورة مثل حمل الأشياء الثقيلة، قد يعانون من حدوث فتق في أسفل البطن يُسمى inguinal hernia كما أنه قد يمتد لبداية الفخذ أيضا.التهاب الزائدة الدودية: هناك بعض الأعراض الأولية التي تحدث في معظم حالات التهاب الزائدة مثل ارتفاع متوسط في درجة الحرارة والقيء، مع ألم يبدأ من حول السرة ويصل للمنطقة اليمنى من أسفل البطن، كما يتصف هذا الألم بأنه حاد، وهذا الالتهاب مشهور في فئة عمرية تبدأ من 15 سنة وحتى 35 سنة.القولون التقرحي: هذا المرض يحدث فيه فقدان في الوزن ودم في البراز ويعتبر من الأمراض المزعجة.التواء الخصية: يسبب ألما شديدا في أسفل البطن وفي منطقة الخصية كما يحدث مع هذا الألم غثيان وقيء.التسمم الغذائي: في حالة حدوث تسمم غذائي يعاني المريض من ألم في البطن قد يكون في الأسفل فقط أو منتشرا في البطن بشكل عام، ومعه يحدث قيء وإسهال.التهاب المثانة وداء كرون.هذه أهم الأسباب عند الرجال، وبالنسبة للعلاج فيختلف باختلاف السبب المؤدي لهذا الألم، حيث إن بعض الحالات تحتاج لجراحة مثل التهاب الزائدة، والبعض الآخر يحتاج للأدوية مثل التسمم الغذائي.أسباب ألم أسفل البطن عند النساءيعتبر ألم أسفل البطن عند النساء مشهورا بدرجة أكبر عن الرجال، حيث يوجد العديد من الأسباب سواء في منطقة البطن أو الحوض، كما أن الدورة الشهرية تسبب هذا الألم في العديد من الحالات.وفيما يلي أهم الأسباب:تحدث هذه الآلام بشكل طبيعي وغير مرضي في الكثير من النساء وذلك بسبب بعض التغيرات الهرمونية مثل الدورة الشهرية وعملية التبويض وغيرها.هناك أسباب مشتركة بين الرجال والنساء مثل التهاب الزائدة الدودية والتسمم الغذائي وحدوث التهابات في المثانة.مشاكل في الجهاز التناسلي الأنثوي مثل تكيس المبايض والتواء قناة فالوب.مرض التهاب الحوض pelvic inflammatory disease ويتم اختصاره PIV وهنا يحدث عدوى في الرحم والمبايض وبالتالي تكون هناك آلام شديدة مع وجود بعض الأعراض الأخرى مثل الإفرازات المهبلية والنزيف، وتختلف هذه الإفرازات من حالة إلى حالة أخرى بالنسبة للون والرائحة، ويعتبر مرضا مزعجا جدا ويحدث في الكثير من الأحيان بسبب الإهمال في النظافة الشخصية، وقد يحدث أيضا بسبب الإفراط في استخدام بعض المنظفات، كما أن العدوى من الممكن أن تنتقل بين الزوجين من خلال الاتصال الجنسي، ولذلك يجب علاج الزوجين معا.هذه أهم أسباب ألم أسفل البطن عند النساء، ولا بد أن يتم الكشف من قبل الطبيب لمعرفة السبب وعلاجه، وهنا قد يكون العلاج جراحيا في بعض الحالات وقد يكون دوائيا في حالات أخرى.