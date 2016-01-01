مش شراب سيليكون.. اعرفى حقيقة تقليعة "بديل الباديكير" على السوشيال ميديا

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مش شراب سيليكون.. اعرفى حقيقة تقليعة "بديل الباديكير" على السوشيال ميديا

الجمال هو غاية المرأة الأساسية التى لا تتبدل مهما مرت العصور وتغيرت الأجيال، فكل النساء تسعى لاستخدام كل ما هو متاح للظهور بأفضل مظهر ممكن، ليس فقط من خلال الأزياء والإكسسوارات، وإنما أيضا الاستعانة ببعض الملحقات الأخرى مثل "الاكستنشن" وهو امدادات للشعر لكي يبدو أكثر كثافة وطولا، أو العدسات اللاصقة لتغيير لون العيون، كذلك عمليات الميكروبيلدنج التى تعيد بناء الحواجب بشكل أجمل.

كل هذه الأمور قد أحدثت ضجة في بداية ظهورها إلا أنها مع الوقت أصبحت شائعة بين النساء بمختلف الفئات العمرية والطبقات الاجتماعية، لكن تداول عدد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي منشورات التى تتضمن بيع أطراف مصنوعة من السيلكون والتى يمكن استخدامها كبديل للأطراف الطبيعية لمظهر أكثر جمالا، لمن يحلم بقدم أو يد جميلة.


وعلقت صاحبة إحدى المنشورات قائلة :" لو متضايقة من شكل رجلك متاح نص مشط رجل أو مشط ونص قصبة."

وسخرت أخرى قائلة :" من النهاردة وداعا للتشققات هتلاقي عندنا اي حته في رجليكي مش عجباكي هتلاقي ليها قطع غيار.. صوابع تلاقي. كعب تلاقي رجل كامله تلاقي عشان تقدري تلبسي الصندل وانتي في غايه الانشكاح بالرجلين البلاستك".




وبالبحث عن أصل الصور المتداولة عبر وسائل التواصل، اتضح أن بعض الصور يخص أجزاء تكميلية مطروحة للبيع على مواقع تجارية لتوفير بدائل لمن تم بتر أجزاء من أجسادهم أو تعرضت للتشوه.


أما الجزء الثانى فيخص محلات الإكسسوارات، حيث تباع أقدام "مانيكان" مزينة بعناية لاستخدامها فى عرض الإكسسوارات الخاصة للقدم.

المصدر: اليوم السابع

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