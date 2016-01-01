الجمال هو غاية المرأة الأساسية التى لا تتبدل مهما مرت العصور وتغيرت الأجيال، فكل النساء تسعى لاستخدام كل ما هو متاح للظهور بأفضل مظهر ممكن، ليس فقط من خلال الأزياء والإكسسوارات، وإنما أيضا الاستعانة ببعض الملحقات الأخرى مثل "الاكستنشن" وهو امدادات للشعر لكي يبدو أكثر كثافة وطولا، أو العدسات اللاصقة لتغيير لون العيون، كذلك عمليات الميكروبيلدنج التى تعيد بناء الحواجب بشكل أجمل.
كل هذه الأمور قد أحدثت ضجة في بداية ظهورها إلا أنها مع الوقت أصبحت شائعة بين النساء بمختلف الفئات العمرية والطبقات الاجتماعية، لكن تداول عدد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي منشورات التى تتضمن بيع أطراف مصنوعة من السيلكون والتى يمكن استخدامها كبديل للأطراف الطبيعية لمظهر أكثر جمالا، لمن يحلم بقدم أو يد جميلة.
وعلقت صاحبة إحدى المنشورات قائلة :" لو متضايقة من شكل رجلك متاح نص مشط رجل أو مشط ونص قصبة."
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التعليقات على مش شراب سيليكون.. اعرفى حقيقة تقليعة "بديل الباديكير" على السوشيال ميديا
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