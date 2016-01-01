

قرار جديد من الصين بشأن الخفافيش وآكل النمل الحرشفي قرار جديد من الصين بشأن الخفافيش وآكل النمل الحرشفي

بات الخفاش وآكل النمل الحرشفي، اللذان اشتهرا بنقل عدوى فيروس كورونا المستجد في الصين، تحت أنظار بكين الساعية للمحافظة على حيواناتها من جهة، وعلى تعافيها من الوباء من جهة أخرى.



وشطبت الصين عقاقير مستخرجة من فضلات الخفافيش ومن آكل النمل الحرشفي من لائحتها الرسمية للأدوية التقليدية، بحسب "سكاي نيوز".



وبقي آكل النمل الحرشفي خارج لائحة الأدوية الصينية الرسمية لهذا العام، إلى جانب مواد أخرى من بينها أدوية مصنوعة من براز الخفافيش، حسبما أفادت صحيفة "هيلث تايمز" التابعة للصين.

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ويعتقد بعض العلماء أن آكل النمل الحرشفي، وهو أكثر الثدييات التي تتم التجارة بها في العالم، هو المضيف المحتمل لفيروس كورونا المستجد، الذي تم تداوله وظهر في سوق في مدينة ووهان الصينية العام الماضي، حيث تباع حراشفه بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، إذ يتم استخدامها بشكل شائع في الطب الصيني التقليدي.وفي الأشهر الأخيرة، حظرت الصين بيع هذه الحيوانات البرية لأهداف غذائية، مشيرة إلى خطر انتشار الأمراض إلى البشر، إلا أن التجارة بها لا تزال قانونية لأغراض أخرى.ورحب الصندوق العالمي للطبيعة بخطوة الصين لرفع مستوى حماية هذه الحيوانات.