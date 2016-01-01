قرار جديد من الصين بشأن الخفافيش وآكل النمل الحرشفي

آخر الأخباراخبار منوعة › قرار جديد من الصين بشأن الخفافيش وآكل النمل الحرشفي

صورة الخبر: قرار جديد من الصين بشأن الخفافيش وآكل النمل الحرشفي
قرار جديد من الصين بشأن الخفافيش وآكل النمل الحرشفي

بات الخفاش وآكل النمل الحرشفي، اللذان اشتهرا بنقل عدوى فيروس كورونا المستجد في الصين، تحت أنظار بكين الساعية للمحافظة على حيواناتها من جهة، وعلى تعافيها من الوباء من جهة أخرى.

وشطبت الصين عقاقير مستخرجة من فضلات الخفافيش ومن آكل النمل الحرشفي من لائحتها الرسمية للأدوية التقليدية، بحسب "سكاي نيوز".

وبقي آكل النمل الحرشفي خارج لائحة الأدوية الصينية الرسمية لهذا العام، إلى جانب مواد أخرى من بينها أدوية مصنوعة من براز الخفافيش، حسبما أفادت صحيفة "هيلث تايمز" التابعة للصين.

ويعتقد بعض العلماء أن آكل النمل الحرشفي، وهو أكثر الثدييات التي تتم التجارة بها في العالم، هو المضيف المحتمل لفيروس كورونا المستجد، الذي تم تداوله وظهر في سوق في مدينة ووهان الصينية العام الماضي، حيث تباع حراشفه بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، إذ يتم استخدامها بشكل شائع في الطب الصيني التقليدي.

وفي الأشهر الأخيرة، حظرت الصين بيع هذه الحيوانات البرية لأهداف غذائية، مشيرة إلى خطر انتشار الأمراض إلى البشر، إلا أن التجارة بها لا تزال قانونية لأغراض أخرى.

ورحب الصندوق العالمي للطبيعة بخطوة الصين لرفع مستوى حماية هذه الحيوانات.

المصدر: الوطن

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على قرار جديد من الصين بشأن الخفافيش وآكل النمل الحرشفي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
39651

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager