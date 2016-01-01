بات الخفاش وآكل النمل الحرشفي، اللذان اشتهرا بنقل عدوى فيروس كورونا المستجد في الصين، تحت أنظار بكين الساعية للمحافظة على حيواناتها من جهة، وعلى تعافيها من الوباء من جهة أخرى.
وشطبت الصين عقاقير مستخرجة من فضلات الخفافيش ومن آكل النمل الحرشفي من لائحتها الرسمية للأدوية التقليدية، بحسب "سكاي نيوز".
وبقي آكل النمل الحرشفي خارج لائحة الأدوية الصينية الرسمية لهذا العام، إلى جانب مواد أخرى من بينها أدوية مصنوعة من براز الخفافيش، حسبما أفادت صحيفة "هيلث تايمز" التابعة للصين.
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التعليقات على قرار جديد من الصين بشأن الخفافيش وآكل النمل الحرشفي
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