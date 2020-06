«فلكية جدة»: اكتشاف كوكب أكبر7 مرات من الأرض «فلكية جدة»: اكتشاف كوكب أكبر7 مرات من الأرض

أكد علماء الفلك في مرصد ماكدونالد، وجود كوكب ثانٍ، أكبر بـ7 مرات من الكرة الأرضية، يدور حول بروكسيما قنطوروس، أقرب نجم إلى الشمس.



وأعلن فريق من العلماء، قبل بضعة أيام فقط، أن أقرب كوكب خارج نظامنا الشمسي معروف بحجم الأرض هو (بروكسيما قنطورس b) ، وقد تأكد بأنه يدور حول أقرب نجم إلى نظامنا الشمسي.



ويعد هذا تطورًا مثيرًا، ولكن الآن، أعلن العلماء في 2 يونيو 2020، عن التحقق من وجود كوكب آخر محتمل حول نفس النجم أطلق عليه (بروكيسما قنطوروس c) وكلا الكوكبين يبعدان عنا مسافة 4.2 سنة ضوئية فقط.

ووفقاً لجمعية الفلكية بجدة، تم الإعلان عن دليل لوجود (بروكسيما قنطورس c) لأول مرة في وقت سابق من هذا العام، من قبل مجموعة بحثية من المعهد الوطني الإيطالي للفيزياء الفلكية (INAF) لكن الدليل لم يكن قاطعا.هذا الكوكب الثاني يدور نجمه كل 1,907 أيام، من على 1.5 مرة المسافة من نجمه مقارنة بالمسافة التي تفصل الأرض عن الشمس وهذا ليس فرقًا كبيرًا، لكن النجم بروكسيما قنطوروس هو قزم أحمر، أصغر وأبرد من الشمس، لذلك في هذه المسافة، من المتوقع أن يكون الكوكب أكثر برودة بكثير من الأرض.على الرغم من أن النجم بروكسيما قنطوروس أقرب نجم إلى الشمس ، إلا أنه من الصعب اكتشاف الكواكب التي تدور حوله. فمن المعروف بأنه تم العثور على معظم الكواكب الخارجية عبر طريقة العبور ( عندما يعبر الكوكب أمام نجمه كما يرصد من الأرض) ، ولكن نظام بروكيسما قنطوروس لا يواجه بالأرض لذلك لانرى تلك الكواكب تعبر أمام بروكسيما قنطوروس من منظورنا. لذا يتعين على العلماء استخدام ارصاد السرعة الشعاعية ، وقياسات حركة بروكسيما نحو الأرض وبعيدًا عنها ، للكشف عن التأثيرات الصغيرة لجاذبية الكواكب على النجم.كانت فكرة العلماء هي مراجعة الدراسات السابقة للنجم بروكيسما قنطوروس من تسعينيات القرن الماضي بواسطة تلسكوب هابل الفضائي حيث يمكن الحصول على قياسات دقيقة للغاية للمواقع وحركات الأشياء في السماء، وإذا كان (بروكسيما قنطوروس c) موجودًا، فيجب أن يكون موجود في قياسات هابل.عندما راجع العلماء بيانات هابل القديمة ، وجدوا كوكبًا بفترة مدارية من 1,907 يومًا ، ولكن تم تجاهل هذا الكوكب من قبل لأنه في التسعينات ، فحصت بيانات الكواكب ذات الفترات المدارية التي تقل عن 1000 يوم فقط.جمعت الدراسة الجديدة نتائج ثلاث دراسات: قياسات تلسكوب هابل، ودراسات السرعة الشعاعية وصور على التلسكوب الكبير جدًا (VLT) في تشيلي، لتقدير كتلة الكوكب (بروكيسما قنطوروس c) بشكل أفضل، وخلص إلى أن الكوكب أكبر بحوالي سبع مرات من الأرض.في وقت سابق من هذا العام، وجد العلماء من خلال صور التلسكوب الكبير جدًا (VLT) في تشيلي ما يبدو أنه كوكب كبير يدور حول النجم بروكسيما قنطوروس والذي تزامن مع الموقع المتوقع للكوكب (بروكيسما قنطوروس c) في ذلك الوقت.ولكن استنادًا إلى تلك الصور، وجد أن الكوكب (بروكيسما قنطوروس c) يبدو أكثر إشراقًا من المتوقع، إذا كان السطوع بالكامل من الضوء المنعكس من الكوكب نفسه ، فسيكون الكوكب أكبر بحوالي خمس مرات من المشتري. ولكن نظرًا لأن كتلته المقدرة تشبه إلى حد كبير كتلة نبتون ، فقد يكون أصغر في الواقع ، لذلك يعتقد وجود غيوم غبار أو نظام حلقي ضخم حول الكوكب.سيتطلب تحديد ما إذا كان ذلك بالفعل إلى المزيد من الأرصاد، فالكوكب مشرق بما فيه الكفاية بحيث يمكن التقاط صور أفضل له بواسطة التلسكوبات الفضائية القادمة. هذا ليس هو الحال ، للأسف ، مع (بروكيسما قنطوروس b) ، لأنه أصغر وأقرب بكثير من النجم.مع تأكيد وجود كوكبين على الأقل يدوران حول أقرب نجم إلى نظامنا الشمسي، إلى جانب أكثر من 4000 كوكب خارجي آخر تم اكتشافه حتى الآن ، نعلم الآن أن مثل هذه العوالم الخارجية شائعة في مجرتنا.