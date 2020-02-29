اجتمع الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائبه المستشار رضا عبدالمعطى، الأربعاء، مع رؤساء شركات التأمين لمناقشة مستجدات التعامل مع الظروف الحالية، ومنها موقف وثائق التأمين الطبي من تغطية نفقات العلاج من الإصابة بفيروس كورونا المستجد لحملة وثائق التأمين الطبي.
وتبين خلال الاجتماع -الذي تم عبر آلية الفيديو كونفرس- اختلاف طبيعة التغطية من شركة لأخرى حسب شروط الوثائق والتغطيات المتاحة والتغطيات المستثناة، حيث يوجد تباين بين وجود وثائق تغطي تكاليف العلاج من الإصابة بالفيروس ووثائق تستثني تلك التغطية.
وأكد عمران على أن الشركات التي تستحوذ على 71% من عملاء التأمين الطبي في السوق ملتزمة بتوفير التغطية العلاجية لمصابي فيروس كورونا من المؤمّن عليهم لديها بصورة كاملة وذلك وفقاً لتعاقداتها مع المستشفيات.
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التعليقات على «الرقابة المالية» تلزم شركات التأمين بالمساهمة في تغطية تكاليف علاج عملاءها مصابي كورونا
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