

«التعبئة والإحصاء»: تراجع معدل التضخم السنوي خلال مايو الماضي إلى 5% «التعبئة والإحصاء»: تراجع معدل التضخم السنوي خلال مايو الماضي إلى 5%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأربعاء، عن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 5٪ خلال مايو الماضي مقابل 13.2٪ خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وأشار الجهاز إلى ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 0.1% خلال مايو الماضي عن شهر أبريل 2020.



وأرجع الجهاز هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 4.7%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.0%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.4%، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 1.6%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.3%، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.6%، بالرغـم من انخفاض مجموعة الخضروات بنسبة -4.7%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة -1.8%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة -0.2%.

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وأشار الجهاز إلى انخفاض مجموعة الأرز بنسبة -22.7%، كما انخفض أسعار مجموعة السكر بنسبة -10.1%، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 5.4% بسبـب ارتفاع أسعـار مجموعة الزيوت الصالحة للأكل بنسبة 8.3%، مجموعة الزبد والسمن البلدى بنسبة 4.1%.وارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 4.7% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الموالح بنسبة 26.0%، ومجموعة الكمثرى والجوافة بنسبة 21.5%، ومجموعة الفاكهة ذات النوى بنسبة 18.8%، ومجموعة التفاح بنسبة 15.9%، كما ارتفع أسعار مجموعة اللحوم المحفوظة والمجهزة بنسبة 5.0%، ومجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة 2.2%، كما تم ارتفاع أسعار المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 2.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المياه الغازية بنسبة 3.5%، وارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.6% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السمك المملح والمدخن بنسبة 4.6%، ومجموعة المأكولات البحرية بنسبة 2.5%، وارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 1.0% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكاكاو بنسبة 3.3%، ومجموعة الشاي بنسبة 1.2%.وأشار الجهاز إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 21.0%، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 4.8%، ومجموعة إيجار المسكن بنسبة 2.0%، ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 1.6%.وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره 8.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 8.3%، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 8.2%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 7.6%.وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره 12.7% بسبب إرتفاع أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة 15.5%، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 10.4%، مجموعة شراء المركبات بنسبة 2.6%.وأشار الجهاز إلى زيادة أسعار قسم التعليم 28.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 29.3%، وارتفاع أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 28.6%، وارتفاع أسعار مجموعة التعليم العالي بنسبة 27.5%.وأشار الإحصاء إلى أن معدل التضخم بالحضر بلغ صفر خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بشهر أبريل، في حين بلغ على أساس سنوي 4.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وفي الريف، ارتفع معدل التضخم الشهري بنحو 0.3% مقارنة بشهر أبريل، وعلى أساس سنوي بلغ معدل التضخم 5.4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.