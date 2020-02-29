ارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الأربعاء 10 يونيو 2020، بقيمة بلغت 3 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.
وزادت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات أمس الثلاثاء بقيمة تراوحت بين جنيها واحدا إلى 3 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.
وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.
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التعليقات على ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم 10 يونيو.. والعيار يقفز 3 جنيهات
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