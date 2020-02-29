

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم 10 يونيو.. والعيار يقفز 3 جنيهات ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم 10 يونيو.. والعيار يقفز 3 جنيهات

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الأربعاء 10 يونيو 2020، بقيمة بلغت 3 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.



وزادت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات أمس الثلاثاء بقيمة تراوحت بين جنيها واحدا إلى 3 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.



وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

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وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 771 جنيها، وعيار 18 نحو 661 جنيه، وعيار 24 نحو 881 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 6168 جنيها.وكانت أسعار الذهب في مصر، تراجعت في بداية تعاملات الثلاثاء بقيمة تراوحت بين جنيهان إلى 4 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.