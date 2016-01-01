بحرية اليونان تعترض سفينة تركية محملة بالأسلحة متجهة نحو ليبيا

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بحرية اليونان تعترض سفينة تركية

اعترضت سفينة تابعة للبحرية اليونانية اليوم الأربعاء، سفينة شحن تركية تحمل أسلحة وذخيرة قبالة سواحل ليبيا.

وبحسب وكالة "نوفا" الإيطابية، رصدت السفينة اليونانية المشاركة في عملية "إيريني" لمراقبة تدفق الأسلحة إلى ليبيا، سفينة شحن تركية قبالة السواحل الليبية على متنها أسلحة وذخائر.

وأضافت الوكالة أن السفية التركية المرصودة لم يعرف وجهة رسوها في أي ميناء غربي ليبيا.

المصدر: وكالة "نوفا" الإيطابية

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