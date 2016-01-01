بعد إصابة ابنته بفيروس كورونا.. خالد الغندور يقرر عدم الظهور اليوم في الإعلام

أعلن الاعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، عدم الظهور فى قناة الزمالك اليوم بعد إصابة ابنته بفيروس كورونا.
ونشر خالد الغندور ، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "اعتذر عن الظهور في الإعلام والبقاء في المنزل بعد إصابة ابنتي الصغيرة زينة بكورونا وربنا يحفظ الجميع".
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