بعد إصابة ابنته بفيروس كورونا.. خالد الغندور يقرر عدم الظهور اليوم في الإعلام



الاعلامي خالد الغندور الاعلامي خالد الغندور



أعلن الاعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، عدم الظهور فى قناة الزمالك اليوم بعد إصابة ابنته بفيروس كورونا.



ونشر خالد الغندور ، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "اعتذر عن الظهور في الإعلام والبقاء في المنزل بعد إصابة ابنتي الصغيرة زينة بكورونا وربنا يحفظ الجميع".



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ونشر خالد الغندور يوم الأحد الماضي ، نتيجة تحليل فيروس كورونا الخاص به، بعد أن أجراه للاطمئنان على حالته الصحية.وأجرى خالد الغندور، تحاليل pcr التي توضح الإصابة بـ فيروس كورونا، حتى إن لم تظهر عليهم الأعراض.يُذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزراء، خوفًا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.ومن المقرّر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.