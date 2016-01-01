بدأ مسئولو الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي والجهاز الفني للفريق الأول بقيادة طلعت يوسف في البحث عن مهاجم إفريقي جديد خلفا للإيفواري رزاق سيسه .
وعقب تأكد عودة رزاق سيسه إلي صفوف نادي الزمالك عقب انتهاء إعاراته وتمسك مسئولي القلعة البيضاء بتسويقة في إحدى دوريات الخليج.
وتلقي رزاق سيسه عرضا من الدوري الإماراتي بمبلغ يصل إلي1.5 مليون دولار .
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التعليقات على بعد رحيل رزاق سيسه.. الاتحاد السكندري يبحث عن مهاجم أفريقي
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