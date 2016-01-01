بعد رحيل رزاق سيسه.. الاتحاد السكندري يبحث عن مهاجم أفريقي

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رزاق سيسه

بدأ مسئولو الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي والجهاز الفني للفريق الأول بقيادة طلعت يوسف في البحث عن مهاجم إفريقي جديد خلفا للإيفواري رزاق سيسه .

وعقب تأكد عودة رزاق سيسه إلي صفوف نادي الزمالك عقب انتهاء إعاراته وتمسك مسئولي القلعة البيضاء بتسويقة في إحدى دوريات الخليج.

وتلقي رزاق سيسه عرضا من الدوري الإماراتي بمبلغ يصل إلي1.5 مليون دولار .

وطالب طلعت يوسف بضرورة التعاقد مع رزاق سيسه بصفة نهائية إلا أن العروض التي تلقائها تقف أمام إتمام الصفقة بسبب القيمة المالية .

فيما أنهي مجلس إدارة نادي الإتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي اتفاقة مع طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول بشأن تجديد تعاقده .

ونجح مجلس إدارة نادي الإتحاد السكندري في تجديد تعاقد طلعت يوسف للموسم الرياضي القادم "2020-2021" لقيادة الفريق عقب النجاحات المبهرة خلال الفترة الماضية .

المصدر: elbalad

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