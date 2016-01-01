أكدت تقارير صحفية مغربية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" استقر على موعد مباراتي نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها بين الأهلى والوداد المغربي والزمالك مع الرجاء البيضاوي.
وقالت صحيفة "LE360" المغربية، أن الساعات القليلة الماضية شهدت اجتماعات متتالية من قبل مسئولى الكاف عبر الكونفراس من أجل حسم مصير المباريات المتبقية من منافسات بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية .
وأكدت لصحيفة أن الكاف استقر على مواعيد خوض منافسات نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا والتى من المقرر أن تكون كالأتى : إقامة مباراتي الذهاب في بطولة دوري الأبطال أحد أيام 4، 5، 6 سبتمبر المقبل وتقام لقاءات الإياب أحد أيام 11، 12، 13 من نفس الشهر، على أن يكون النهائي في ذات الشهر أيضًا وتحديدًا يوم 25.
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التعليقات على مصير الأهلي والزمالك .. الكاف يحدد مواعيد مباراتى نصف نهائى أبطال إفريقيا
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