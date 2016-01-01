بعد توجيهات الرئيس .. ننشر تفاصيل خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة 2020



امتحانات الثانوية العامة 2020 امتحانات الثانوية العامة 2020

وجه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم ومختلف الجهات الحكومية المعنية، لتوفير أقصى درجات التأمين للطلاب والقائمين على المنظومة خلال إجراء امتحانات الثانوية العامة 2020.



وقد استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الإجراءات الاحترازية الدقيقة والمتكاملة المتخذة من قبل الوزارة، بالتنسيق مع وزارات الصحة والدفاع والداخلية، لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2020، والتي ستجرى في إطار خطة شاملة لكل تفاصيل وخطوات الامتحانات على مدار دور أول وثاني وثالث .



وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تفاصيل خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة 2020 وحمايتها من فيروس كورونا :

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-سوف يتم توزيع 33 مليون كمامة على كل الطلاب والعاملين في اللجان-نوعية الكمامات التي سيتم توزيعها على الطلاب غالية لانها مريحة وتساعد على التنفس منعا لتوتر الطلاب أثناء الامتحاناقرأ ايضا | التعليم لـ الطلاب: رقم الجلوس أهم من البطاقة في لجان امتحانات الثانوية العامة- توزيع 7 ملايين جوانتي للمراقبين والموظفين لحمايتهم من خطر انتشار فيروس كورونا من اوراق الامتحان- توزيع اكياس بلاستيكية لتغطية الاحذية لجميع الطلاب والعاملين لضمان عدم نقل العدوى عبر الاحذية إلى داخل لجان الامتحانات- توزيع عبوات من المطهرات الشخصية على الطلاب والمعلمين يوميا قبل دخول لجنة الامتحان- تركيب بوابات التعقيم الالكترونية في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة ليتم تعقيم الجميع قبل دخول اللجان- 3 كواشف للحرارة في كل لجنة امتحانية لقياس حرارة الطلاب- تقليل عدد الطلاب لـ 14 طالبا في اللجنة بحد اقصى للحفاظ على المسافة الآمنة للتباعد الاجتماعي بين الطلاب.- سيسمح فقط بدخول لجان امتحانات الثانوية العامة للطالب الذي لا تظهر عليه أي اعراض- سيتم الاستعانة بالعصا الالكترونية في كل لجنة من لجان امتحانات الثانوية العامة للكشف عن التليفون المحمول والسماعات والأجهزة الالكترونية التي تساعد على الغش- توفير التهوية الجيدة في كافة الفصول التي سيمتحن فيها الطلاب- توفير مسافة امنة بين الطلاب والملاحظين الموجودين داخل كل لجنة- تعقيم مستمر لجميع لجان امتحانات الثانوية العامة سواء قبل او بعد الامتحان- وزارة الصحة توفر طبيب في كل لجنة ، وتوفير سيارة اسعاف في كل كنترول.- سيتم تطهير وحدات الكنترول والتصحيح يوميا- في حالة التأكد من عدم الملاءمة الصحية لاي طالب سنطلب سيارة اسعاف لهذا الطالب والتي ستكون موجودة عن الكنترول لعمل تقرير يثبت في محضر باللجنة وسيأخذ فرصته في الدور الثاني بالدرجة الفعلية الكاملة .- لو في منطقة في مصر فيها حجر صحي وفيها لجنة امتحان سيتم تأجيل الامتحان لطلاب اللجنة الموجودة في المنطقة للدور الثاني.- مطبعة الشرطة تتولى طبع كراسات الامتحان و تقوم بعمل تحاليل طبية للقائمين على وضع الاسئلة ، بالاضافة إلى تعقيم صناديق الاسئلة.- يتم تشكيل لجنة لادارة امتحانات الثانوية العامة في كل محافظة برئاسة المحافظ و عضوية مديرية التعليم في المحافظة وعددا من الاعضاء.- توزيع الكمامات واجراء المسح الحراري وارتداء معدات الوقاية شرط لدخول المبنى الدراسي الى جانب الكشف عن اجهزة المحمول.جدير بالذكر أن ، عدد لجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام 56 ألفا و500 لجنة بسبب اننا وسعنا المسافات بين الطلاب ، كما يبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام : 653 ألفا 389 طالب.و وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة المعدل تكون المواعيد كالتالي :الاحد 21 يونيو : اللغة العربيةالخميس 25 يونيو : اللغة الاجنبية الاولىالاحد 28 يونيو : الديناميكاالخميس 3 يوليو : الاحياء – الاستاتيكا – الفلسفةالثلاثاء 7 يوليو : الفيزياء – التاريخالاحد 12 يوليو : الكيمياء – الجغرافياالثلاثاء 14 يوليو : اللغة الاجنبية الثانيةالاحد 19 يوليو : الجيولوجيا – التفاضل والتكامل – علم النفسالثلاثاء 21 يوليو : الجبر والهندسة الفراغية