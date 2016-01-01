أطلقت وزارة الصحة والسكان، حملة قومية جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال مستهدفة مواليد 2016 بداية من ١ يناير ٢٠١٦ حتى ٢٢ مارس ٢٠١٨، في خمس محافظات: البحيرة، وشمال سيناء، والفيوم، والشرقية، والوادي الجديد.
وشددت الوزارة على المواطنين ضرورة إحضار شهادة الميلاد وارتداء الكمامة الطبية عند التطعيم، مع وجود مرافق واحد مع الطفل لمنع التزاحم.
ولفتت إلى أن التطعيم سيكون بمكاتب الصحة المنتشرة على مستوى الجمهورية.
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التعليقات على مواليد 2016 وحتى 2018.. الصحة تُطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال في 5 محافظات
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