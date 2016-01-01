نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الأربعاء، آخر تطورات تفشي فيروس كورونا المستجد او كوفيد19 فى إسرائيل.
وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل عشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19، وحالة وفاة واحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الصحة الإسرائيلية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل ارتفعوا إلى 18268 إصابة، بينهم 31 حالة خطيرة.
وأضافت الوزارة الإسرائيلية، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة، من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 299 حالة.
وأكدت إسرائيل أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 15168 حالة تعافوا من فيروس كورونا، محذرة من جولة ثانية من تفشي فيروس كورونا.
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التعليقات على 18268 إصابة و299 وفاة.. كورونا يتفشى في إسرائيل
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