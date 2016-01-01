أكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أنه خلال الاجتماع مع رؤساء الأندية، وافق نادي الزمالك على التتويج بلقب الدورى المصري وإلغاء المسابقة.
وفي تصريحات إذاعية عبر أثير راديو "أون سبورت" مع الإعلامي أحمد شوبير، قال مصيلحى: "جميع الأندية وافقت على تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري ولا يوجد مشاكل حول الأمر، كما تم طرح إلغاء الهبوط لتفادي أزمة الدورى الفرنسي الحالية".
وكان الدورى الفرنسي واجه أزمة مع الأندية الهابطة إلى دورى القسم الثاني، حيث قاموا برفع دعوى قضائية لإلغاء الهبوط في الموسم الحالى بعد إلغائه على خلفية انتشار فيروس كورونا.
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التعليقات على محمد مصيلحى: مرتضى منصور وافق على تتويج الأهلي بالدورى حال إلغاء المسابقة.. فيديو
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