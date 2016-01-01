كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن مجموعة من القيم والشروط التي يجب أن يتحلي بها الداعية وتتوافر لديه قبل الدعوة إلى الله.
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قال علي جمعة، في فيديو له، إن أول هذه القيم هو القناعة بأن الله هو الذي يهدي بمشيئته من يشاء، لقوله تعالى "إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ".
وأضاف، أن القيمة الثانية تكمن في هذه الجملة "لا حول ولا قوة إلا بالله" فالحول والقوة والإستطاعة والقدرة كلها بيد الله تعالى هو الذي يسببها ويتحكم فيها كيفما يشاء.
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التعليقات على المفتي السابق يوضح 4 شروط يجب توافرها فى الداعية.. فيديو
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