المفتي السابق يوضح 4 شروط يجب توافرها فى الداعية.. فيديو

آخر الأخباراخبار المسلمين › المفتي السابق يوضح 4 شروط يجب توافرها فى الداعية.. فيديو

صورة الخبر: الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن مجموعة من القيم والشروط التي يجب أن يتحلي بها الداعية وتتوافر لديه قبل الدعوة إلى الله.

اقرأ أيضا: شيخ الأزهر: الفقراء كانوا أذرع الأنبياء ودعما لهم في نشر الدعوة
قال علي جمعة، في فيديو له، إن أول هذه القيم هو القناعة بأن الله هو الذي يهدي بمشيئته من يشاء، لقوله تعالى "إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ".

وأضاف، أن القيمة الثانية تكمن في هذه الجملة "لا حول ولا قوة إلا بالله" فالحول والقوة والإستطاعة والقدرة كلها بيد الله تعالى هو الذي يسببها ويتحكم فيها كيفما يشاء.

وأشار إلى أن القيمة الثالثة هي أن الإنسان ينبغي أن يفرق بين النصيحة والفضيحة، فلكل منهما شروط ، فالداعية غير مسئول مطلقا على هداية من يتولى دعوته فالله قالها صراحة "إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ"، فما عليه إلا البلاغ فقط.

وأوضح، أن القيمة الرابعة، ألا ينبغي أن تسيطر على الداعية الاعتبار بالكم ، وقال النبي في ذلك "بلغوا عني ولو آية"، فهو ليس مسئول عن تحقق نتيجة الهداية للشخص الذي يدعوه إلى الطاعة والعبادة.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على المفتي السابق يوضح 4 شروط يجب توافرها فى الداعية.. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
56996

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager