المفتي السابق يوضح 4 شروط يجب توافرها فى الداعية.. فيديو



الدكتور علي جمعة الدكتور علي جمعة

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن مجموعة من القيم والشروط التي يجب أن يتحلي بها الداعية وتتوافر لديه قبل الدعوة إلى الله.



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قال علي جمعة، في فيديو له، إن أول هذه القيم هو القناعة بأن الله هو الذي يهدي بمشيئته من يشاء، لقوله تعالى "إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ".



وأضاف، أن القيمة الثانية تكمن في هذه الجملة "لا حول ولا قوة إلا بالله" فالحول والقوة والإستطاعة والقدرة كلها بيد الله تعالى هو الذي يسببها ويتحكم فيها كيفما يشاء.

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وأشار إلى أن القيمة الثالثة هي أن الإنسان ينبغي أن يفرق بين النصيحة والفضيحة، فلكل منهما شروط ، فالداعية غير مسئول مطلقا على هداية من يتولى دعوته فالله قالها صراحة "إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ"، فما عليه إلا البلاغ فقط.وأوضح، أن القيمة الرابعة، ألا ينبغي أن تسيطر على الداعية الاعتبار بالكم ، وقال النبي في ذلك "بلغوا عني ولو آية"، فهو ليس مسئول عن تحقق نتيجة الهداية للشخص الذي يدعوه إلى الطاعة والعبادة.