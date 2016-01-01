فيديو.. "هام وعاجل لأولياء الأمور" شكل الدراسة العام القادم



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

بين مطالب أولياء الأمور بخفض المصروفات الدراسية للعام الدراسى المقبل 2020 / 2021، وإصرار أصحاب المدارس الخاصة على زيادة المصروفات، تناقش وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الوضع المبدئى للدراسة في العام القادم.

وفى هذا الفيديو نستعرض بعض السيناريوهات المقترحة فى هذا الصدد.

