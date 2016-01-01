بين مطالب أولياء الأمور بخفض المصروفات الدراسية للعام الدراسى المقبل 2020 / 2021، وإصرار أصحاب المدارس الخاصة على زيادة المصروفات، تناقش وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الوضع المبدئى للدراسة في العام القادم.
وفى هذا الفيديو نستعرض بعض السيناريوهات المقترحة فى هذا الصدد.
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التعليقات على فيديو.. "هام وعاجل لأولياء الأمور" شكل الدراسة العام القادم
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