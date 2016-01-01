مصدر بالصفاقسى: الزمالك توصل لاتفاق نهائى لضم حمزة المثلوثى



حمزة المثلوثى حمزة المثلوثى

توصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق نهائى مع حمزة المثلوثى، الظهير الأيمن لنادى الصفاقسى التونسى، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما وأن اللاعب كان على ردار أبناء ميت عقبة منذ انتقالات يناير الماضى، وتم تأجيل اتمام الصفقة لنهاية الموسم الحالى، وكشف مصدر مطلع بنادى الصفاقسى، أن عقد المثلوثى ينتهى مع الفريق التونسى بنهاية الموسم الجارى، وكان يحق للاعب أن يوقع لاى فريق أخر فى شهر يناير الماضى، إلا إنه رفض وفضل الاستمرار مع فريقه حتى نهاية مدة تعاقده خاصة وإنه يعد من أبناء الصفاقسى.



أضاف المصدر، أن المثلوثى أتم اتفاقه مع مسئولو الزمالك لينضم إليهم فى صفقة انتقال حر، لمدة لا تقل عن 3 سنوات، لافتًا إلى أن مهند عون وكيل أعمل الدولى التونسى فرجانى ساسى تدخل من أجل اتمام تلك الصفقة، بعد أن كان من المفترض أن يتفاوض محمد الجيلانى وكيل اللاعبين المصرى بأسم "المثلوثى" مع الزمالك منذ انتقالات يناير الماضى.



وكانت بوابة "تونس الرقمية"، كشفت إن الترجى يريد الاستفادة من انتهاء عقد المثلوثى مع النادى الصفاقسى من أجل التعاقد معه فى الصيف المقبل فى صفقة انتقال حر.

وأشارت البوابة التونسية إلى أن المثلوثى حدد مطالبه للموافقة على الانتقال للترجى، ويسعى ممثل "باب سويقة" لتدعيم مركز الظهير الأيمن فى الصيف المقبل تحسبًا لرحيل أحد من الثنائى سواء سامح الدربالى أو إيهاب المباركى، الأمر الذى جعل إدارة نادى الترجى تفاوض أكثر من لاعب سواء المثلوثى أو الدولى الجزائرى حسين بن عيادة لاعب فريق شباب قسنطينة.



حمزة المثلوثى خاض مع الصفاقسي هذا الموسم 14 مباراة بالدورى التونسي، سجل خلالها هدفين، وقدم 3 تمريرات حاسمة.



