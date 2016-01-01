كينو يوافق على الانضمام للأهلي و الإدارة ترفض



كينو كينو

كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف " اليوم السابع " أن النجم البرازيلي كينو مهاجم بيراميدز و المعار للجزيرة الأماراتي وافق على الإنتقال للنادي الأهلي المصري فى الموسم المقبل وترحيب نادي بيراميدز ببعه إلا أن إدارة النادي الأهلي رفضت التعاقد مع النجم البرازيلي كينو.





تابع شبانه عبر برنامج " مع شبانه " أنه علي الرغم من وجود الاقتناع التام بإمكانيات اللاعب وانه سيمثل إضافة فنية واضحه، إلا أنه تم غلق المفاوضات بعدما نمى لعلم النادي ان بيراميدز يطلب الحصول علي ٧ ملايين دولار لبيعه ،خاصه وأنه كان قد تم شرائه مقابل مقابل ١٠ مليون دولار في الموسم الماضي، بالإضافة لراتب اللاعب السنوي المرتفع والذي يتجاوز حاجز الـ2 مليون دولار سنويا وهي المبالغ التي تفوق قدرات الأهلي المالية.



أضاف الإعلامي محمد شبانه أن الأهلي يكثف في الوقت الحالي من محاولاته لضم الاورجوياني سيرينو صانع العاب صن داونز وجاكسون موليكا مهاجم مازيمبي خاصه وانهما علي رأس المطلوبين من قبل فايلر لتدعيم الهجوم في الموسم الجديد.