يعاني أغلب الشباب من مشكلة قلة الشعر في اللحية "الدقن"، مما يؤثر على شكلهم الجمالي، خصوصا وأن اللحية "الدقن" تضيف للرجل مظهرا جماليا يخطف الأنظار.
وكشف موقع "بولد سكاي الهندي"، عن طريقة لتكثيف شعر الذقن بوصفة طبيعية وفعالة، وذلك باستخدام زيت الخروع.
ويعد زيت الخروع من الزيوت التي تستخدم في علاج سقوط الشعر، كما أن احتوائه على فيتامينات يساعد على تكثيف الشعر في منطقة اللحية، ويحتوي على أوميغا 6 الذي يعمل على حماية اللحية من تساقط الشعر.
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التعليقات على لـ تكثيف شعر الدقن.. ضع هذا الزيت يوميا وشاهد النتيجة المذهلة
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