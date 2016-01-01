لـ تكثيف شعر الدقن.. ضع هذا الزيت يوميا وشاهد النتيجة المذهلة

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تكثيف شعر الدقن

يعاني أغلب الشباب من مشكلة قلة الشعر في اللحية "الدقن"، مما يؤثر على شكلهم الجمالي، خصوصا وأن اللحية "الدقن" تضيف للرجل مظهرا جماليا يخطف الأنظار.

وكشف موقع "بولد سكاي الهندي"، عن طريقة لتكثيف شعر الذقن بوصفة طبيعية وفعالة، وذلك باستخدام زيت الخروع.

ويعد زيت الخروع من الزيوت التي تستخدم في علاج سقوط الشعر، كما أن احتوائه على فيتامينات يساعد على تكثيف الشعر في منطقة اللحية، ويحتوي على أوميغا 6 الذي يعمل على حماية اللحية من تساقط الشعر.

كما يعمل زيت الخروع على الحد من تساقط الشعر الذي يظهر كفراغات، كما يستخدم في تنعيم شعر اللحية بطريقة آمنة.

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طريقة الاستخدام :
- قبل النوم احضر زيت الخروع وضعه على اليد وقم بالفرك حتى يدفئ.
- قم بفرد الزيت على منطقة اللحية بالكامل.
- اترك الزيت حتى الصباح.
- اغسل الذقن بالماء الفاتر فقط.
- ستحصل على النتيجة بعد أسبوع من الاستخدام.

المصدر: بولد سكاي

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