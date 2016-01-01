هتحميك من الفيروسات.. 3 فوائد صحية عند تناول السبانخ



السبانخ السبانخ

يحتاج جسم الإنسان إلى تناول أطعمة ومشروبات مفيدة لتقوية الجهاز المناعي ومقاومة الفيروسات، في ظل انتشار فيروس كورونا "كوفيد 10، لذلك ينصح الأطباء بضرورة تناول الخضروات ولاسيما السبانخ، لأنها من الخضروات الداكنة الغنية بالعناصر الغذائية التي لا غنى عنها.



وتحتوي السبانخ على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي تساعد على تقوية الجسم، كما ينصح الاطباء وفقا لموقع "timesofindia"، بتناول حفنة أو اثنين من السبانخ في الأسبوع.



وأوضح موقع "timesofindia"، أن أهمية السبانخ للصحة تتمثل في التالي :

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1- تقوية المناعةتحتوي السبانخ على الكثير من الفيتامنيات مثل A، C، E ، وهي التي تعمل على محاربة الالتهابات وتمد الجسم بالطاقة، كما أنها تحارب الفيروسات، لذلك نصح الاطباء بتناول السبانخ في ظل انتشار فيروس كورونا.2- الحماية من مرض السرطانتحتوي السبانخ على مضادات الأكسدة، وهي التي تساعد الجسم على حمايته من السرطانات ولاسيما السرطان الذي يصيب الجهاز الهضمي.3- تنظيم ضغط الدميعاني الكثير من الأشخاص من ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم، فعند تناول السبانخ يمكن ضبط الضغط بسهولة لاحتوائها على عنصر البوتاسيوم، كما هي ضرورية أيضا في ضبط الضغط، لأن أصحاب الأمراض المزمنة هم أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا.وأكد موقع "timesofindia"، أن يمكن الاستغناء عن تناول السبانخ كنوع من الخضروات وتحويلها إلى مشروب صحي يمكن تناوله مرة في اليوم بطريقة سهلة وبسيطة لتساعد على تقوية المناعة بطريقة مضاعفة.طريقة تحضير مشروب السبانخ :- غسل أوراق السبانخ جيدا.- سلق أوراق السبانخ.- ضعي السبانخ في الخلاط الكهربائي مع كوب من ماء السلق.- إضافة المكسرات مثل الكاجو واللوز.- أضيفي ربع كوب من عصير الليمون.- تصفية المشروب جيدا.- يمكن شرب المشروب إما باردا أو ساخنًا على حسب الرغبة.