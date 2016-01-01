في البيت.. علاج منزلي لألم الأسنان



علاج منزلي لألم الأسنان علاج منزلي لألم الأسنان

يعاني الكثير من الافراد من الالام الاسنان وهناك الكثير من الطرق الطبيعة التي تقضى عليه وهي علاج منزلي لالم الاسنان تخفيف تورمها.



عادةً ما يمكن أن يؤدي الماء المالح واستخدام الكمادات الباردة إلى علاج التهيج الطفيف ، ولكن قد تتطلب آلام الأسنان الأكثر خطورة تدخل طبيب الأسنان.



يجب التحدث إلى طبيب الأسنان قبل استخدام أي من العلاجات التالية إذا كنت حاملًا أو مرضعة أو لديك أي حالة طبية قد تتأثر بالمكونات العشبية.

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علاج منزلي لالم الاسنانشطف الماء المالحيعد شطف الماء المالح علاجًا فعالًا وتعد المياه المالحة مطهرًا طبيعيًا ويمكن أن تساعد في تخفيف بقايا الطعام والفضلات التي قد تكون عالقة بين أسنانك ويساعد أيضًا في تقليل الالتهاب وشفاء أي جروح بالفم.لاستخدام هذا النهج ، اخلط 1/2 ملعقة صغيرة (ملح) من الملح في كوب من الماء الدافئ واستخدمه كغسول للفم.شطف بيروكسيد الهيدروجينبيروكسيد الهيدروجين قد يساعد على تخفيف الألم والالتهابات بالإضافة إلى قتل البكتيريا ، بيروكسيد الهيدروجينيمكن أن يقلل من اللويحات وشفاء نزيف اللثةتأكد من تخفيف بيروكسيد الهيدروجين بشكل صحيح للقيام بذلك ، اخلط 3 بالمائة من بيروكسيد الهيدروجين مع أجزاء متساوية من الماء واستخدمه كغسول للفم لا تبتلعهكمدات مياة دافيةيمكنك استخدام كمادة باردة لتخفيف أي ألم تشعر به ، خاصة إذا تسبب أي نوع من الصدمات في وجع أسنانك عندما تقوم بضغط بارد ، فإنه يتسبب في تقلص الأوعية الدموية في المنطقة هذا يجعل الألم أقل حدة ويمكن للبرد أيضًا أن يقلل من التورم والالتهاب.لاستخدام هذا الأسلوب ، أمسك كيس ثلج ملفوف بالمنشفة على المنطقة المصابة لمدة 20 دقيقة في كل مرة ويمكنك تكرار ذلك كل بضعأكياس شاي النعناعيمكن استخدام أكياس شاي النعناع لتخدير الألم وتخفيف اللثة الحساسة .للقيام بذلك ، اترك كيس الشاي المستخدم يبرد قبل وضعه على المنطقة المصابة ويجب أن يكون دافئًا قليلًا.يمكنك أيضًا تبديل المناهج واستخدامها لتبريد المنطقة بدلًا من تسخينها للقيام بذلك ضع كيس شاي مستخدمًا في المجمد لبضع دقائق لتبريده ثم ضع الكيس على أسنانك.علاج مسكن ألم الاسنانعناك دائما علاجات منزلية مسكنة لوجع الاسنان وسنقدم لكن علاج مسكن لالم الاسنان :الثوممنذ آلاف السنين تم التعرف على الثوم واستخدامه لخصائصه الطبية لا يمكن قتل البكتيريا الضارة التي تسبب اللويحات السنية ، ولكنها يمكن أن تعمل أيضًا كمسكن للألم.اسحق فصوص الثوم لإنشاء معجون وتطبيقه على المنطقة المصابة وقد ترغب في إضافة القليل من الملح كبديل ، يمكنك مضغ فصّ ثوم طازج ببطء.مستخلص الفانيلياتحتوي خلاصة الفانيليا على الكحول الذي يمكن أن يساعد في تخدير الألم ومضاد للأكسدة موثوق خصائص تجعله أيضا معالج فعال.لاستخدام هذا ضع كمية صغيرة من خلاصة الفانيليا على إصبعك أو كرة قطنية ضعه مباشرة على المنطقة المصابة عدة مرات في اليوم.علاج ألم الضرس المسوس في البيتمن الممكن أن لا تكون قادرا على الخروج لذلك سنقدم لكم علاج ألم الضرس المسوس في البيت :القرنفلاستخدم القرنفل لعلاج آلام الأسنان على مر التاريخ ، لأن الزيت يمكن أن يخفف الألم ويقلل بشكل فعال ويحتوي على الأوجينول وهو مطهر طبيعي.لاستخدام هذا النهج ، ضع كمية صغيرة من زيت القرنفل على كرة قطنية وضعها على المنطقة المصابة قد ترغب في تخفيف زيت القرنفل ببضع قطرات من زيت ناقل ، مثل زيت الزيتون أو الماء وافعل ذلك عدة مرات في اليوم.يمكنك أيضًا إضافة قطرة من زيت القرنفل إلى كوب صغير من الماء وغسل الفم.أوراق الجوافةأوراق الجوافة لها خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في التئام الجروح وامضاد للميكروبات يمكن أن يساعد في العناية بالفم.لاستخدام هذا امضغ أوراق الجوافة الطازجة أو أضف أوراق الجوافة المسحوقة إلى الماء المغلي لعمل غسول للفم فهو يخلصك ايضا من تسوس الضرس.عشبة القمحتحتوي عشبة القمح على خصائص علاجية لا حصر لها ويمكن أن تعمل على شفاء جسمك من الداخل إذا تم تناولها داخليًا لتخفيف الالتهاب في الفم ومنع الالتهابات ويمكن لمحتواه العالي من الكلوروفيل أن يحارب البكتيريا أيضًا.لاستخدام هذا ، ما عليك سوى استخدام عصير عشبة القمح لغسل الفم.الزعتريحتوي الزعتر أيضًا على مضاد قوي للبكتيريا ومضاد للأكسدة ويمكن أن يساعد في علاج تسوس الاسنان.لاستخدام هذا ، ضع بضع قطرات من زيت الزعتر الأساسي وقطرات قليلة من الماء على كرة قطنية بعد تخفيف الزيت بالماء ، ضعه على المنطقة المصابة.يمكنك أيضًا إضافة قطرة من الزيت إلى كوب صغير من الماء وغسل الفم.علاج ألم الاسنان بالاعشابالزنجبيل لديه القدرة على تقليل التورم والالتهاب وكذلك تقليل الألم يحتوي فلفل حريف على كبخاخات ، والتي تستخدم على نطاق واسع لإدارة الألم.سوف تحتاج:قطعة صغيرة من جذر الزنجبيل1 ملعقة صغيرة فلفلالماءما عليك القيام به؟يُدهن جذر الزنجبيل ويضاف إليه الفلفل الحار والماء لصنع عجينة سميكةاغمس كرة القطن في المعجون حتى يتم تغطيتها بالكامل الآنضع القطن على أسنانك اتركه لبضع دقائق.كرر الخطوات المذكورة أعلاه عند الاقتضاء.زيت زيتونيحتوي زيت الزيتون البكر على خصائص مضادة للالتهابات بسبب محتواه من المركبات الفينولية يقلل من التهاب الأسنان ويريحك.سوف تحتاج:زيت الزيتونكرة قطناغمس كرة القطن في الزيت وضعها على السن المصاب.كرر ذلك مرتين أو ثلاث مرات يوميًا لوقف ألم الأسنان.