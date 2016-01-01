لطلاب هندسة المطرية.. 7 خطوات للتأجيل بالتشعيب الإلكتروني للفرقة الأولى .. أون لاين

كلية الهندسة بالمطرية
أعلنت كلية الهندسة بالمطرية التابعة لجامعة حلوان عن فتح باب التشعيب الإلكتروني لطلاب الفرقة الإعدادي للالتحاق بأقسام الفرقة الأولى بالكلية .
وننشر للطلاب خطوات التشعيب الالكترونى الصحيحة .
يقوم الطلاب بالدخول على الرابط و تسجيل البيانات التالية :
١- تسجيل الاسم والرقم القومي والجنسية ورقم التليفون
٢- البريد الإلكتروني وتسجيل الرقم السري
٣ - كتابة رغبات الطالب
٤- عقب كتابة كلمة المرور الافتراضية عند الدخول لأول مرة على الموقع، يقوم الطالب بتغيير كلمة المرور بكتابتها مرتين والضغط على زر الحفظ
٥- يضغط على زر الرغبات ويقوم الطالب باستكمال كافة البيانات التى تظهر له على الشاشة.
٦- يقوم الطالب باختيار الرغبات بالترتيب الذى يفضله، وعند الانتهاء من تسجيل البيانات والرغبات يقوم الطالب بالدخول على صفحة الافادة والتأكد من صحة البيانات التى سجلها فى الخطوة السابقة.
٧-يفضل الاحتفاظ بصورة من الافادة على الموبايل الخاص بالطالب بعد الانتهاء من تسجيل الرغبات.
ولتسجيل التشعيب الالكترونى يمكن للطلاب الدخول عبر الرابط التالى http://app2.helwan.edu.eg/Matarya
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