لطلاب هندسة المطرية.. 7 خطوات للتأجيل بالتشعيب الإلكتروني للفرقة الأولى .. أون لاين

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صورة الخبر: كلية الهندسة بالمطرية
كلية الهندسة بالمطرية


أعلنت كلية الهندسة بالمطرية التابعة لجامعة حلوان عن فتح باب التشعيب الإلكتروني لطلاب الفرقة الإعدادي للالتحاق بأقسام الفرقة الأولى بالكلية .


وننشر للطلاب خطوات التشعيب الالكترونى الصحيحة .

يقوم الطلاب بالدخول على الرابط و تسجيل البيانات التالية :

١- تسجيل الاسم والرقم القومي والجنسية ورقم التليفون

٢- البريد الإلكتروني وتسجيل الرقم السري

٣ - كتابة رغبات الطالب

٤- عقب كتابة كلمة المرور الافتراضية عند الدخول لأول مرة على الموقع، يقوم الطالب بتغيير كلمة المرور بكتابتها مرتين والضغط على زر الحفظ
٥- يضغط على زر الرغبات ويقوم الطالب باستكمال كافة البيانات التى تظهر له على الشاشة.

٦- يقوم الطالب باختيار الرغبات بالترتيب الذى يفضله، وعند الانتهاء من تسجيل البيانات والرغبات يقوم الطالب بالدخول على صفحة الافادة والتأكد من صحة البيانات التى سجلها فى الخطوة السابقة.

٧-يفضل الاحتفاظ بصورة من الافادة على الموبايل الخاص بالطالب بعد الانتهاء من تسجيل الرغبات.

ولتسجيل التشعيب الالكترونى يمكن للطلاب الدخول عبر الرابط التالى http://app2.helwan.edu.eg/Matarya

المصدر: elbalad

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