صرح عميد كلية التجارة بـ جامعة حلوان ردا على تساؤلات طلاب فرق النقل بسبب مشاكل إرسال الأبحاث وعدم التأكد من إرسالها على البريد الإلكترونى الخاص بكل فرقة، بأنه عند حدوث أخطاء فى إرسال البحاث وإرسال رسالة فارغة يجوز إرسال البحث مرة أخرى بشرط التأكد من كل البيانات والملفات الصحيحة.
وأشار إلى أنه فى حالة إرسال البحث وعدم وصول الرد التلقائى من الكلية بأن البحث تم إرساله، فهذا لا يدعو للذعر لأن البحث يكون وقتها قيد الإرسال .
وأضاف أنه يجب على الطلاب قبل ارسال الابحاث التاكد من كتابة كافة البيانات الصحيحة و تحويل البحث الى ملف bdf .
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التعليقات على تجارة حلوان ترد على استفسارات طلاب النقل بشأن مشاكل تسليم الأبحاث
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