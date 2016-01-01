تجارة حلوان ترد على استفسارات طلاب النقل بشأن مشاكل تسليم الأبحاث

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › تجارة حلوان ترد على استفسارات طلاب النقل بشأن مشاكل تسليم الأبحاث

صورة الخبر: كلية التجارة بـ جامعة حلوان
كلية التجارة بـ جامعة حلوان

صرح عميد كلية التجارة بـ جامعة حلوان ردا على تساؤلات طلاب فرق النقل بسبب مشاكل إرسال الأبحاث وعدم التأكد من إرسالها على البريد الإلكترونى الخاص بكل فرقة، بأنه عند حدوث أخطاء فى إرسال البحاث وإرسال رسالة فارغة يجوز إرسال البحث مرة أخرى بشرط التأكد من كل البيانات والملفات الصحيحة.

وأشار إلى أنه فى حالة إرسال البحث وعدم وصول الرد التلقائى من الكلية بأن البحث تم إرساله، فهذا لا يدعو للذعر لأن البحث يكون وقتها قيد الإرسال .

وأضاف أنه يجب على الطلاب قبل ارسال الابحاث التاكد من كتابة كافة البيانات الصحيحة و تحويل البحث الى ملف bdf .

جدير بالذكر أن آخر موعد لتسليم أبحاث فرق النقل هو يوم ٢١ يونيو وفقا لقرارات وزارة التعليم العالى و البحث العلمى و المجلس الأعلى للجامعات .

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تجارة حلوان ترد على استفسارات طلاب النقل بشأن مشاكل تسليم الأبحاث

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
96386

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager