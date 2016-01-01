7 قرارات من مجلس الأمن القومي برئاسة السيسي حول أزمة سد النهضة

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مجلس الأمن القومي برئاسة السيسي

اجتمع اليوم الثلاثاء مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث تم استعراض تطورات الوضع في ليبيا وملف سد النهضة.

وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، ان الإجتماع أسفر عن 7 قرارات هامة فى ملف سد النهضة بعد الدعوة التي تلقتها مصر من السودان .

وجاءت قرارات مجلس الأمن القومي كالتالي:
- مصر مستعدة دائما للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث.
- دعوة وزير الري السوداني باستئناف المفاوضات جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ إطلاقها.

- يجب تحديد إطار زمني محكم لإجراء المفاوضات لكي لا تكون أداة جديدة للمماطلة والتنصل.
- الدعوة صدرت في اليوم الذي أكدت فيه إثيوبيا اعتزامها ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق.
- قرار إثيوبيا يتنافى مع التزاماتها القانونية الواردة بإعلان المبادئ
-مصر ستشارك في الاجتماع لاستكشاف مدى توفر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق رغم ما سبق.
-مشاركة مصر تأكيدًا لحسن النوايا المصرية المستمرة وطبقًا لما ورد بالدعوة الواردة من وزير الري السوداني.

المصدر: elbalad

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