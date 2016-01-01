7 قرارات من مجلس الأمن القومي برئاسة السيسي حول أزمة سد النهضة



مجلس الأمن القومي برئاسة السيسي مجلس الأمن القومي برئاسة السيسي

اجتمع اليوم الثلاثاء مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث تم استعراض تطورات الوضع في ليبيا وملف سد النهضة.



وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، ان الإجتماع أسفر عن 7 قرارات هامة فى ملف سد النهضة بعد الدعوة التي تلقتها مصر من السودان .



وجاءت قرارات مجلس الأمن القومي كالتالي:

- مصر مستعدة دائما للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث.

- دعوة وزير الري السوداني باستئناف المفاوضات جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ إطلاقها.



- يجب تحديد إطار زمني محكم لإجراء المفاوضات لكي لا تكون أداة جديدة للمماطلة والتنصل.

- الدعوة صدرت في اليوم الذي أكدت فيه إثيوبيا اعتزامها ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق.

- قرار إثيوبيا يتنافى مع التزاماتها القانونية الواردة بإعلان المبادئ

-مصر ستشارك في الاجتماع لاستكشاف مدى توفر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق رغم ما سبق.

-مشاركة مصر تأكيدًا لحسن النوايا المصرية المستمرة وطبقًا لما ورد بالدعوة الواردة من وزير الري السوداني.

