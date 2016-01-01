احذر فى زمن كورونا.. 8 مؤشرات تدل على نقص البروتينات بالجسم

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البروتينات

تمد البروتينات الجسم بالطاقة اللازمة ولها قدرة على تقوية العظام بشكل كبير وتتواجد البروتينات في اللحوم والفاصوليا ودبس الرمان والكثير من الأطعمة.

‏وكشفت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، عن مؤشرات لنقص البروتين بالجسم:
- فقد ملحوظ بالكتلة العضلية أو ترهلها
- زيادة الشهية وعدم الشبع
- تشقق بالجلد
- ضعف في الأظافر والشعر
- تكرار الإصابة بالأمراض لفائدته بالمناعة
- الشعور بالتعب دائمًا
- قد يصاحبه لخبطه في النوم
- ألم بالمفاصل

المصدر: elbalad

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