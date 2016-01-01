احذر فى زمن كورونا.. 8 مؤشرات تدل على نقص البروتينات بالجسم



البروتينات البروتينات

تمد البروتينات الجسم بالطاقة اللازمة ولها قدرة على تقوية العظام بشكل كبير وتتواجد البروتينات في اللحوم والفاصوليا ودبس الرمان والكثير من الأطعمة.



‏وكشفت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، عن مؤشرات لنقص البروتين بالجسم:

- فقد ملحوظ بالكتلة العضلية أو ترهلها

- زيادة الشهية وعدم الشبع

- تشقق بالجلد

- ضعف في الأظافر والشعر

- تكرار الإصابة بالأمراض لفائدته بالمناعة

- الشعور بالتعب دائمًا

- قد يصاحبه لخبطه في النوم

- ألم بالمفاصل

