تمد البروتينات الجسم بالطاقة اللازمة ولها قدرة على تقوية العظام بشكل كبير وتتواجد البروتينات في اللحوم والفاصوليا ودبس الرمان والكثير من الأطعمة.
وكشفت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، عن مؤشرات لنقص البروتين بالجسم:
- فقد ملحوظ بالكتلة العضلية أو ترهلها
- زيادة الشهية وعدم الشبع
- تشقق بالجلد
- ضعف في الأظافر والشعر
- تكرار الإصابة بالأمراض لفائدته بالمناعة
- الشعور بالتعب دائمًا
- قد يصاحبه لخبطه في النوم
- ألم بالمفاصل
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التعليقات على احذر فى زمن كورونا.. 8 مؤشرات تدل على نقص البروتينات بالجسم
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