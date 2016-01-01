لـ علاج نزلات البرد في المنزل .. تناول هذا المشروب مرتين يوميا



لـ علاج نزلات البرد في المنزل لـ علاج نزلات البرد في المنزل



يتعرض الكثير من الأشخاص تلك الفترة للإصابة بنزلات البرد، نتيجة لارتفاع وانخفاض درجات الحرارة بطريقة مفاجئة، وفي ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد، يجب توخي الحذر من كل الأعراض مع الالتزام في المنزل ويفضل العزل في غرفة حتى يتم الشفاء حتى وإن كانت نزلة برد.



وأشار موقع "timesofindia"، عن علاج منزلي لـ نزلات البرد في المنزل بدون الذهاب إلى الطبيب، وهو الزنجبيل.



ويعد الزنجبيل من أفضل الأعشاب الطبيعية التي تستخدم كعلاج منزلي لأكثر من مرض، وليس له آثار جانبية مضرة بالصحة، وفي حالة نزلات البرد فإنه يساعد على علاج التهاب الحلق والسعال، كما يزيل الشعور بالغثيان.

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اقرأ أيضًا:الفيروس عدوى بكتيرية.. من الفئات الأكثر عرضة لـ كورونا وأبرز المضاعفاتويساعد الزنجبيل على قتل الفيروسات في الأنف والجهاز التنفسي، كما يمكن إضافة عليه ملعقة من العسل الأبيض لاحتوائه على خصائص مضادة للبكتيريا والميكروبات، كما يعمل على تخفيف التهابات الحلق أيضًا.ونوه الأطباء بعدم تقديم العسل الأبيض للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد، لأنه يحتوي على جراثيم البوتولينوم، والذي يحاربه جهاز المناعه عند الكبار، أما عند الأطفال لا يستطيع جهاز المناعة أن يحاربه.طريقة عمل الزنجبيل لعلاج نزلات البرد:- قومي بنقع بودرة الزنجبيل في الماء الفاتر ساعة.- ضعي الإناء على النار حتى الغليان.- اتركي الزنجبيل حتى يهدأ.- تصفيه المشروب في كوب مع إضافة ملعقه من العسل الأبيض للتحلية.- شرب مرتين في اليوم.