الجزائر تطرد القنصل المغربي بـ وهران.. وتؤكد: العلاقات الدبلوماسية انتهت

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أعلنت الجزائر، مغادرة القنصل المغربي في وهران البلاد، بعد أن طلبت من الرباط سحبه بعد تصريحات متجاوزة ضد البلاد.



ووفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية، قال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية الجزائرية، محند أوسعيد بلعيد، اليوم الثلاثاء، إن القنصل المغربي في وهران غادر البلاد، مؤكدا أن تصرفه ضد الجزائر "لم يكن مستغربا".



وأكد أن الصفحة في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين "قد طويت"، لافتا إلى أن الجزائر شغلها الشاغل تخفيف وطأة المشاكل الاجتماعية على مواطنيها، موضحة أنه بالمقابل يوجد من ينتهج "سياسة النعامة" التي تخفي رأسها في الرمل لتفادي مواجهة الأخطار.

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ولكنه اختتم حديثه قائلا إن الجزائر تعمل لرفع المستوى حفاظا على العلاقات مع الشعب المغربي الشقيق.وكانت تصريحات نسبت إلى القنصل المغربي في الجزائر، أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أنها تحرض على الأخيرة ولا تمت للأعراف الدبلوماسية.وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للقنصل المغربي في وهران، أحرضان بوطاهر، يخبر فيه عدد من المواطنين الراغبين في العودة لـ الرباط بسب الأوضاع الصحية بأنهم متواجدون في دولة "عدوة" داعيا إياهم للحذر.وأثارت هذه الجملة موجة غضب كبيرة بين رواد مواقع التواصل، ليخرج القنصل وينفى الفيديو وتلفظه بعبارة "بلاد عدوة"، لافتا إلى أن الأمر يعد "فبركة" لتصريحاته، "وصوته مفبرك".ودعا الجزائريون على أثرها إلى طرد القنصل من البلاد واعتذاره عن تصريحاته "العدوانية وغير المسؤولة".