ما حكم الشبكة وقائمة المنقولات عند الخلع.. دار الإفتاء تجيب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، يقول صاحبه ما حكم الشبْكة وقائمة المنقولات عند الخلع؟
رد لجنة الفتوى: الذي يُرَدُّ عند الخُلْع هو كل ما يَثبُتُ كونه مَهرًا، وما لم يكن مَهرًا فإنه لا يُرَدُّ عند الخُلْع، وأن تتنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع؛ وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره.
وأضافت الإفتاء في ردها قائلة: الحُكمُ بأن القائمة أو الشبكة أو غيرهما هو المَهر أو جزءٌ منه هو أمرٌ موكولٌ إلى القاضي بما يَترجح عنده مِن الأدلة والقرائن والبينات.
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