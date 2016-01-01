شاهد.. مباحث القاهرة تضبط كميات من الكحول الإيثيلى والكمامات مجهولة المصدر



كميات من الكحول الإيثيلى والكمامات كميات من الكحول الإيثيلى والكمامات

فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الامن للحد من إنتشار فيروس "كورونا" ، تمكن رجال الامن باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتصنيع الكحول والكمامات داخل مخزن بدون ترخيص بالمطرية.



وكان المقدم كريم البحيرى رئيس مباحث قسم شرطة المطرية ، قد تمكن من ضبط شخص حال تواجده بمخزن ملكه لقيامه بتصنيع الكحول الإيثيلى والكمامات الطبية مجهولة المصدر والمغشوشة وغير المصرح بتداولها "بدون ترخيص".



وعثر بحوزته على (برميل كحول- 5 جركن كحول - 10 عبوات كحول- 65عبوة جل- 31 علبة كمامات - كمية من الخامات التى تستخدم فى عملية التصنيع- أدوات التصنيع).



وبمواجهته إعترف بتصنيع الكحول الإيثيلى 70% والكمامات مجهولة المصدر والإتجار بها فى السوق السوداء ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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جاء ذلك فى اطار جهود وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة .