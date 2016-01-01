فيديوجراف.. وزيرة الصحة تكشف آخر مستجدات فيروس كورونا



وزيرة الصحة هالة زايد وزيرة الصحة هالة زايد

أصدرت وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد العديد من التصريحات عن آخر مستجدات فيروس كورونا خلال لقاء خاص على فضائية "النيل للأخبار".

وأكدت الدكتورة هالة زايد أن هناك استقرارا في عدد الحالات المصابة بـ"فيروس كورونا" المستجد"، وتراجع فى الوفيات، مشيرة إلى أن السبب يعود لاعتماد البروتوكول الجديد الذى يشمل توزيع العلاج حتى باب البيت، وبروتوكول الحالات الشديدة، والالتزام بالعزل المنزلي، فضلا عن انضمام 320 مستشفى ليصل الإجمالي إلى 372 مستشفى عزل صحي.



ونستعرض المزيد من التفاصيل عن تصريحات الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة من خلال الفيديوجراف التالي:

