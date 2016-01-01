قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن الرئيس. عبدالفتاح السيسي حقق الكثير من المعجزات في القطاع الزراعي في غضون 6 سنوات هي عمر توليه الحكم .
ولفت إلي أن من بين هذه المعجزات هو التوسع الافقي للرقعة الزراعية فبعد أن كاد التعدي على الاراضي الزراعيه ان يقضي عليها شنت الدوله الحملات لازالة التعديات واسترجاع أراضي الدولة المنهوبة وبدأت في تقنين الأراضي الزراعية المستصلحه للراغبين ودشنت مشروع المليون ونصف المليون فدان بهدف زيادة الرقعه الزراعيه كما كان التوسع الرأسي في المجال الزراعي لزيادة الانتاجيه احد هذه المعجزات في ظل الكثير من التحديات التي واجهت مصر والعالم.
وأضاف أن الرئيس يسعى إلي تغيير نظم الري من الري بالغمر إلي الري بالطرق الحديثه واستنباط اصناف جديده من كافة المحاصيل تنتج اضعاف الاصناف القديمه واستيراد واستنباط سلالات الماشيه الحديثه كثيرة انتاج اللحوم والالبان .
وتابع نقيب عام الفلاحين:"جاء المشروع القومي للصوب الزراعيه علي راس التوجه نحو تغيير طرق الزراعه ليبدا العمل من خلاله بزراعة 100الف فدان زراعه محميه لتنتج خمس اضعاف مثيلاتها من الزراعه المكشوفه ويكون هذا المشروع نواة لنشر هذه الطريقه علي معظم الاراضي الزراعيه المصريه".
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التعليقات على في 6 سنوات .. الفلاحين : السيسي حقق معجزات في القطاع الزراعي
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