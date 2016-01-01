

6 أشياء قد تنفجر في سيارتك فلا تتركها 6 أشياء قد تنفجر في سيارتك فلا تتركها

يحذر خبراء أمن وسلامة السيارات من ترك بعض الأشياء والمواد التي نغفل هنا ولكنها في واقع الأمر خطيرة وقد تنفجر وتعرضك للخطر.



فهناك بعض المواد والأغراض التي تتأثر بارتفاع درجات الحرارة وتكون قابلة للانفجار خاصة إذا كنت تترك السيارة في أماكن تتعرض للشمس لفترات طويلة.



وحدد الخبراء قائمة من 7 أشياء إذا كنت تمتلك أياً منها في سيارتك فعليك أن تخرجها فوراً حتى لا تتعرض للخطر:

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1 – مزيلات العرق أو العبوات المضغوطةهذه المواد تحمل في داخلها هواء مضغوط يمكن أن يتعرض للإنفجار في حالة التعرض لحرارة وأشعة الشمس الشديدة والمباشرة لفترة طويلة.ويمكنك أن تلاحظ الجمل التحذيرية الموجودة على العبوات المضغوطة والتي تحذر من خطر انفجارها.2 – واقي الشمسكريمات واقي الشمس البعض يتركها في السيارة لاستخدامها أثناء خروجه في فترة الصباح ولكن تركها في السيارة يعرضها للتلف وكذلك للانفجار والذي قد يشوه مقصورة السيارة.3 – زجاجات المياه البلاستيكيةيحذر الأطباء من ترك الزجاجات البلاستيكية الخاصة بالمياه في تعرض مباشر ومستمر يؤدي إلى تفاعلات ضارة ويجعل هذه المياه مضرة خاصة للأطفال.4 – النظارات الشمسيةيحدث في بعض الأحيان حرائق في السيارات بسبب النظارات الشمسية بسبب عدساتها الداكنة والتي تجمع أشعة الشمس خاصة إذا كانت موضوعة على أجزاء بلاستيكية أو جلدية.5 – القداحةيصفها البعض بالقنبلة الموقوتة داخل السيارات لاحتوائها على غاز مضغوط بداخلها وقد تنفجر بسبب درجات الحرارة العالية واشعة الشمس المباشرة.6 – الهواتف والأجهزة الإليكترونيةنشعر بارتفاع شديد في بعض الهواتف أو أجهزة اللاب توب في حالة تعرضها للشمس لفترة، ولكن تركها لساعات طويلة قد يؤدي لانفجارها بالفعل.