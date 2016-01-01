

لقائد السيارة.. احذر استخدام قطع الغيار المُقلدة لقائد السيارة.. احذر استخدام قطع الغيار المُقلدة

أضرار عديدة يغفلها العديد من مالكى السيارات، عند استخدام قطع الغيار غير الأصلية "المقلدة"، والتى تحوى مخاطر كثيرة تؤدى إلى العديد من الحوادث على الطرق، وتؤثر أيضا على أداء السيارة نفسها، ولذلك حرصا على سلامتك وسلامة سيارتك ابتعد تماما عن قطع الغيار غير الأصلية.



ومن أبرز المخاطر المحتملة لاستخدام قطع غيار السيارات غير الأصلية:



1- فلتر زيت المحرك غيرالأصلي، يسمح بدخول الشوائب إلى المحرك، مما ينتج عنه تراجع فى الأداء وتوقف السيارة.

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2- شراء الردياتير غير الأصلي، يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المحرك وتلفه.3- اسطوانات الفرامل "المقلدة" تتآكل بسرعة، مما يعرض قائد السيارة ومن معه للخطر.4- البوجيهات غير الأصلية، تؤدي إلى زيادة معدل استهلاك الوقود، وضعف في أداء السيارة وسحبها أثناء القيادة.5- الإطارات المقلدة تكون عرضة للانفجار فجأة على الطريق، مما يترتب عليه انقلاب السيارة.6- ممتصات الصدمات (المساعدين) غير الأصلية، تنقل إرتجاجات الطريق إلى مقصورة الركاب، مما يعرض توازن السيارة العام للخطر.7- فلتر البنزين غير الأصلي يسمح بمرور الشوائب إلى مضخة الوقود ومنها إلى المحرك، مما يؤثر على أداء محرك السيارة.أما القطع الأصلية وان كانت أغلي فى السعر، فهى تعطي الأداء المناسب لكل سيارة، مما يعنى أن مالك السيارة يوفر أكثر على المدى الطويل، والأهم من ذلك أنها لا تعرض حياة السائق والركاب ومستخدمى الطرق للخطر.