

طراز طبيعي من شركة سانج يونج طراز طبيعي من شركة سانج يونج

تأتي كسيارة بيك اب متعددة الاستخدامات مع تجهيزات تميّزها بين المنافسين.



تحتوي على مواد من الكروم على الشبك اﻷمامي، انحناءات انسيابية على غطاء المحرك، بينما تضيف الخطوط الديناميكية الجانبية والخلفية شعوراً بالقوة والحجم الكبير، وهو ما يؤكده اتساع الصندوق الخلفي لحمل العديد من اﻷغراض، خاصًة أثناء السفر.



داخليًا

تحتوي موسو على مستوى عال منالرفاهية الفاخرة، مع المحافظة على الشعور بالقوة في كابينة سيارات البيك أب الاعتيادية. وذلك عبر وجود مقاعد من جلد نابا الناعم، مع أجهزة مدفأة وذات أنظمة تهوية للمقاعد الأمامية، إضافة لواحدة من أوسع المقصورات في السيارات متعددة الاستخدامات.

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وتأتي كافة فئات البيك أب مع نظام ترفيه معلوماتي متقدم بشاشة 8 إنش تتضمن راديو، اتصال بلوتوث وMP3، مع دعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو.المحركبمحرك e-XDi220 تيربو ديزل سعة 2.2 لتر، تصل قوته إلى 178 حصان مع 420 نيوتن.متر من عزم الدوران.يوفر المحرك أداء هادئ مع عزم قوي، مع وجود اثنين من نواقل حركة ذوي ستة سرعات، أحدهما يدوي، والآخر أوتوماتيكي من نوع Aisin المعروف بسلاسته واعتماديته.يعمل نظام سانج يونج للدفع الرباعي بشكل متقطع للمحافظة على كفاءة الوقود، حيث يتركز الدفع على العجلات الخلفية بينما يتم تفعيل الدفع اﻷمامي معه عند الحاج