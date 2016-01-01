طراز طبيعي من شركة سانج يونج

تأتي كسيارة بيك اب متعددة الاستخدامات مع تجهيزات تميّزها بين المنافسين.
تحتوي على مواد من الكروم على الشبك اﻷمامي، انحناءات انسيابية على غطاء المحرك، بينما تضيف الخطوط الديناميكية الجانبية والخلفية شعوراً بالقوة والحجم الكبير، وهو ما يؤكده اتساع الصندوق الخلفي لحمل العديد من اﻷغراض، خاصًة أثناء السفر.
داخليًا
تحتوي موسو على مستوى عال منالرفاهية الفاخرة، مع المحافظة على الشعور بالقوة في كابينة سيارات البيك أب الاعتيادية. وذلك عبر وجود مقاعد من جلد نابا الناعم، مع أجهزة مدفأة وذات أنظمة تهوية للمقاعد الأمامية، إضافة لواحدة من أوسع المقصورات في السيارات متعددة الاستخدامات.
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