

7 نصائح تخلص المبتدئين من خوف القيادة 7 نصائح تخلص المبتدئين من خوف القيادة

يبتعد البعض وخاصة المبتدئين عن قيادة السيارات بسبب الشعور والقلق من ارتكاب حادث أو إحساسه بأنه سيكون غير قادر على التحرك بالسيارة والوصول إلى وجهته بشكل آمن.







ويقدم خبراء السيارات بعض النصائح لمن يشعرون بالخوف من قيادة السيارات تساعدهم على مواجهة هذا الشعور والتغلب عليه مع الوقت.

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1 – اختر الملابس والأحذية التي تشعرك بالراحةعندما تكون ملابسك وحذائك مريح ستصبح في حالة نفسية أفضل ولن تشعر بالضيق وهو أمر مهم جدا إذا كنت تخشى القيادة.2 – اجلس على مقعد قائد السيارة لفترة قبل التحركحاول الجلوس لدقائق على كرسي قائد السيارة قبل تشغيلها والتحرك بها، الجلوس في هذه المدة سيساعدك على الاسترخاء والتخلص من التوتر.3 – استمع لشيء تحبه في السيارةالاستماع لشيء مريح للأعصاب أو تحبه سيساهم في تهدئة أعصابك وإبعادك عن التوتر وسيجعلك تشعر وكأنك في رحلة لطيفة وليس في اختبار صعب.4 – سيطر على حالة الذعرإذا شعرت أنك تمر بلحظات هلع أو ذعر عليك أن تقم بالعد من 10 إلى 1 بشكل معكوس مع محاولة التفكير في شيء آخر غير شعورك بالخوف.5 – تمرين قبض اليديمكنك القبض على يديك لمدة 10 ثوانٍ ثم استرح لمدة 20 ثانية وكرر الأمر حتى تشعر بأن التوتر زال، وهذا التمرين ينصح به علماء النفس ويساهم كثيرا في التقليل من التوتر.6 – واجه خوفكيجب ألا تستسلم لشعورك بالخوف وأن تشعر نفسك بالثقة قدر الأمكان وأن الأمر ليس مستحيلا، فمئات الملايين حول العالم يقومون بقيادة السيارة بالشكل الصحيح والسليم دون مشكلة.7 – اختر مكان خالي للتجول بالسيارةسيفيدك أن تقود في مكان خالي من السيارات وفي شوارع واسعة سيشعرك هذا الأمر بأن القيادة سهلة وبسيطة ولا تحتاج لكل هذا القدر الخوف.وبعد الشعور بالثقة في النفس بشكل أكبر يمكنك الانطلاق لشوارع خفيفة الكثافة ثم متوسطة الكثافة حتى تشعر بقدرتك الكاملة على التحكم في السيارة بدون قلق.