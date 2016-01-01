

ما هو الفرق بين المحيط والبحر؟ ما هو الفرق بين المحيط والبحر؟

ما هو الفرق بين المحيط والبحر؟

المحيط عبارة عن إطار شاسع ومستمر من المياه المالحة التي تؤوي حوالي 70 في المائة من إجمالي سطح الأرض بينما البحر عبارة عن مجموعة كبيرة من المياه المالحة التي تشغل جزءًا أكبر من سطح العالم ولكنها أصغر من المحيط. يتم تلخيص الفرق بين المسطحات المائية من حيث العمق والمساحة والحياة البحرية.



العمق

كما ذكرنا سابقًا ، المحيطات عبارة عن مسطحات مائية كبيرة موجودة على سطح الأرض. هناك خمسة محيطات مختلفة ، المحيط الهادئ هو الأكبر بعمق حوالي 10924 متر ، والمحيط المتجمد الشمالي هو الأصغر على عمق 5625 متر. تتحد المحيطات الخمسة لتشكل مجموعة كبيرة من المياه المالحة المعروفة باسم المحيط العالمي ، ويبلغ متوسط ​​عمقها 3668 مترًا. من ناحية أخرى ، هناك أنواع مختلفة من البحار ، أكثرها شيوعا هي البحر الأبيض المتوسط ​​، بحر البلطيق ، بحر الشمال ، بحر بيرينغ والبحر الأحمر والأصفر. البحار الرئيسية هي البحر الكاريبي وبحر الصين الجنوبي والبحر الأبيض المتوسط. البحر الكاريبي هو أعمق بحر بعمق تقريبي يبلغ 6946 مترًا. وتبين المقارنة بالعمق أن المحيطات أعمق بكثير مقارنة بالبحار لأن الأرض عادة ما تطوف مياه البحر.



المنطقة

المحيطات هي أبرز المسطحات المائية على كوكب الأرض حيث يبلغ إجمالي مساحتها 361،900،000 كيلومتر مربع. أكبر محيط هو المحيط الهادي الذي يغطي مساحة 60،060،700 ميل مربع ، في حين يقدر أن أصغر محيط (المحيط المتجمد الشمالي) يغطي مساحة 5427000 ميل مربع. من ناحية أخرى ، تبلغ مساحة أكبر بحر ، وهو البحر الأبيض المتوسط ​​، 1،144،800 ميل مربع ، وهي مساحة أصغر من مساحة المحيط الأصغر. وهكذا ، فإن هذا الاختلاف في المنطقة يشير إلى أن البحار أصغر من المحيطات.

قد يعجبك أيضا...

الحياة البحريةالنباتات والحيوانات الموجودة في المياه المالحة (المحيطات والبحار) هي التي تشكل الحياة البحرية. تؤثر المسافة من شاطئ المحيط أو البحر وأعماقها بشكل كبير على كمية وتنوع النباتات المائية والكائنات البحرية الموجودة هنا. نظرًا لأن البحار موجودة دائمًا حول الأرض ، فإن الوجود المائي وفير ، لكن هذا ليس هو الحال مع المحيطات. المحيطات أعمق من البحار وبعيدة عن الأرض مما يقلل من الحياة المائية فيها. تشمل أشكال الحياة الأساسية الموجودة على المحيطات العوالق المجهرية والبكتيريا والروبيان. البحار تدعم جزءًا كبيرًا من الحياة البحرية حيث تخترق أشعة الشمس في أعماقها مما يسمح بإجراء عملية التمثيل الضوئي. نادراً ما تدعم المحيطات الحياة البحرية لأنها أعمق من البحار ، وبالتالي فإن أشعة الشمس لا تخترق عميقًا بما فيه الكفاية على السطح للسماح بعملية التمثيل الضوئي.الفرق الأساسيفي الختام ، فإن الفرق الأساسي بين المحيطات والبحار هو أن المحيطات عبارة عن مسطحات مائية مالحة ضخمة توجد على سطح الأرض بينما البحار عبارة عن مياه مالحة شاسعة إما متصلة أو غير متصلة بالمحيطات. غالبًا ما تستخدم مصطلحات المحيطات والبحار بالتبادل لأنها تعني تقريبًا نفس الشيء. لذلك ، من الضروري ملاحظة هذه الاختلافات أثناء الحديث عن البحار والمحيطات.