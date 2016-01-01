يجب أن تكون قرية دينج ولينج الصينية محاطة بالبعوض، وخاصة خلال فصل الصيف، وتحيط بها نباتات خضراء مليئة بالبرك ومسابح المياه، ومع ذلك، يُزعم أن حشرات البعوض الصغار لم يروا هنا منذ ما يقرب من قرن، لأن قرية دينج ولينج تقع فى تلال مقاطعة فوجيان الصينية، على ارتفاع 700 متر فوق مستوى سطح البحر، وهي موطن لأقلية الهاكا، وهم شعب له تاريخ وثقافة ثريين للغاية يتجلى فى الهندسة المعمارية الفريدة لمنازلهم الحجرية، ولكن فى السنوات الأخيرة، طغى الغموض، هذه القرية الخلابة بسبب لغز عززته وسائل الإعلام الوطنية وهو غياب البعوض، فعلى الرغم من تغطيتها فعليًا بمظلة مورقة وتحيط بها النباتات، إلا أن القرية كانت خالية من البعوض لعدة عقود، بحسب ما ذكر موقع odditycentral.
من غير الواضح ما إذا كان العالم قد أجرى تحقيقا من أجل الوصول إلى الجزء السفلى من هذا اللغز ، ولكن معظم الناس فى دينج ولينج يعتقدون أن له علاقة بالحجر الضفدع وأن هذا هو تأثير "الضفدع الإلهى" الذي يبقى البعوض بعيدًا.
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التعليقات على قرية صينية تنال شهرة سياحية بسبب "إن ماعندهمش بعوض" .. اعرف القصة
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