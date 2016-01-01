

قرية صينية تنال شهرة سياحية بسبب "إن ماعندهمش بعوض" .. اعرف القصة قرية صينية تنال شهرة سياحية بسبب "إن ماعندهمش بعوض" .. اعرف القصة

يجب أن تكون قرية دينج ولينج الصينية محاطة بالبعوض، وخاصة خلال فصل الصيف، وتحيط بها نباتات خضراء مليئة بالبرك ومسابح المياه، ومع ذلك، يُزعم أن حشرات البعوض الصغار لم يروا هنا منذ ما يقرب من قرن، لأن قرية دينج ولينج تقع فى تلال مقاطعة فوجيان الصينية، على ارتفاع 700 متر فوق مستوى سطح البحر، وهي موطن لأقلية الهاكا، وهم شعب له تاريخ وثقافة ثريين للغاية يتجلى فى الهندسة المعمارية الفريدة لمنازلهم الحجرية، ولكن فى السنوات الأخيرة، طغى الغموض، هذه القرية الخلابة بسبب لغز عززته وسائل الإعلام الوطنية وهو غياب البعوض، فعلى الرغم من تغطيتها فعليًا بمظلة مورقة وتحيط بها النباتات، إلا أن القرية كانت خالية من البعوض لعدة عقود، بحسب ما ذكر موقع odditycentral.



من غير الواضح ما إذا كان العالم قد أجرى تحقيقا من أجل الوصول إلى الجزء السفلى من هذا اللغز ، ولكن معظم الناس فى دينج ولينج يعتقدون أن له علاقة بالحجر الضفدع وأن هذا هو تأثير "الضفدع الإلهى" الذي يبقى البعوض بعيدًا.





قد يعجبك أيضا...

يرتبط التفسير الشائع الآخر بعادات السكان المحليين فى جمع القمامة ودفنها على جانب التل بالقرب من القرية، والتى يعتقد البعض أنها تساعد دينج ولينج خالية من البعوض.فى عام 2016، عندما أبلغت صحيفة People's Daily الصينية فى الأصل عن سر هذه القرية الخالية من البعوض، قال السكان المحليون إنهم يأملون في أن يتمكن الخبراء قريبا من تقديم إجابة قاطعة على الغموض الذي وضع القرية على الخريطة السياحية.لسوء الحظ، لم يتم من العثور على معلومات أحدث حول القرية وغموض البعوض، لذلك من المحتمل أن يكون الأمر برمته "مفبركا" لإبراز المكان وتعزيز السياحة فى المنطقة.