يحتاج الإنسان بين فترة وأخرى للشعور بالهدوء والاسترخاء خلال اليوم، لذلك يحصل على حمام دافئ أو بارد ليشعر بالانتعاش، ولكن ديكورات بعض الحمامات قد تتسبب فى الحصول على نتيجة عكسية، وفى إطار هذا السياق، أشار تقرير منشور بموقع "housebeautiful"، إلى أفكار مختلفة لتصميم ديكور الحمام، يساعد على تحسين الحالة المزاجية وقضاء وقت ممتع .
تصميم حمام على غرار المنتجعات الصحية
يمكن تصميم حمام المنزل على غرار المنتجعات الصحية، حيث يمكن اختيار مرحاض لونه أبيض مع إضافة سجادة على الأرضية، ومجموعة العناية بالجسم التى يحتاج الإنسان خلال الاستحمام، مما يساعد على الشعور بالراحة.
ورق الحائط
يمكن تركيب ورق حائط على الجدران بدلاً من طلاء الحائط، ويفضل أن يحتوى ورق الحائط على ألوان مميزة أو مناظر طبيعية، حيث يساعد ذلك على تحسين الحالة المزاجية أثناء الاستحمام.
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التعليقات على 5 أفكار لديكور حمام مميز يساعدك على الاسترخاء والهدوء
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