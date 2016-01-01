

5 أفكار لديكور حمام مميز يساعدك على الاسترخاء والهدوء 5 أفكار لديكور حمام مميز يساعدك على الاسترخاء والهدوء

يحتاج الإنسان بين فترة وأخرى للشعور بالهدوء والاسترخاء خلال اليوم، لذلك يحصل على حمام دافئ أو بارد ليشعر بالانتعاش، ولكن ديكورات بعض الحمامات قد تتسبب فى الحصول على نتيجة عكسية، وفى إطار هذا السياق، أشار تقرير منشور بموقع "housebeautiful"، إلى أفكار مختلفة لتصميم ديكور الحمام، يساعد على تحسين الحالة المزاجية وقضاء وقت ممتع .



تصميم حمام على غرار المنتجعات الصحية

يمكن تصميم حمام المنزل على غرار المنتجعات الصحية، حيث يمكن اختيار مرحاض لونه أبيض مع إضافة سجادة على الأرضية، ومجموعة العناية بالجسم التى يحتاج الإنسان خلال الاستحمام، مما يساعد على الشعور بالراحة.



ورق الحائط

يمكن تركيب ورق حائط على الجدران بدلاً من طلاء الحائط، ويفضل أن يحتوى ورق الحائط على ألوان مميزة أو مناظر طبيعية، حيث يساعد ذلك على تحسين الحالة المزاجية أثناء الاستحمام.

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ورق حائط يجمع بين اللونينيفضل تركيب ورق حائط يجمع بين اللونين الأزرق والابيض، حيث تساعد هذه الألوان على الشعور باتساع مساحة الحمام، بالإضافة إلى أن اللون الأزرق يساعد تحسين الحالة المزاجية، للإنسان أثناء الاستحمام، مع إضافة سجاد على أرضية الحمام منعاً للانزلاق .إطلالة نافذة الحمام على منظر طبيعىيفضل أن تطل نافذة الحمام على مناظر طبيعية مثل البحر والأشجار، حيث يساعد ذلك على تحسين الحالة المزاجية أثناء الاستحمام والشعور بالهدوء والراحة.طلاء الجدران بلون واحديفضل طلاء جدران الحمام بلون واحد بدلاً من الجمع بين ألوان مختلفة، كما ينصح باختيار اللون المفضل حيث يساعد ذلك على الشعور بالهدوء وتحسين الحالة المزاجية أو اختيار ألوان الباستيل المميزة، مع اختيار قطع ديكور مناسب للون الطلاء مع إضافة المرآة فى زاوية معينة داخل الحمام، وتوفير إضاءة هادئة.