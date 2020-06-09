

%250 نموًا فى التحصيلات الإلكترونية لـ فورى خلال شهور كورونا %250 نموًا فى التحصيلات الإلكترونية لـ فورى خلال شهور كورونا

حققت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية (FWRY) لحلول المدفوعات الإلكترونية نموا فى تعاملات السداد والدفع أون لاين عبر الهواتف المحمولة والإنترنت البنكى لتسجل نموا مرتين ونصف خلال شهور جائحة فيروس كورونا، وفقا لت البورصة.



قال أشرف صبرى الرئيس التنفيذى بشركة «فورى» لحلول المدفوعات الإلكترونية، إن شركته شهدت ارتفاعاً غير مسبوق من قبل العملاء فى عدد عمليات الدفع والسداد من خلال الإنترنت البنكى والمحمول، وذلك بسبب جائحة فيروس «كورونا» واتجاه المستخدمين للسداد أون لاين بدلا من الذهاب إلى منافذ البيع الخاصة بالشركة.



واشار إلى أن هناك بعض القطاعات شهدت نموا ملحوظ فى عملية السداد الالكترونى خاصة فى ظل فترة الحظر وملازمة اغلب المواطنين منازلهم.

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وكشف صبرى لـ «البورصة» أن حجم التعاملات للسداد والدفع أون لاين تضاعف بمعدل مرتبن ونصف منذ بداية جائحة كورونا حتى الآن، كما يوجد عدد من القطاعات شهدت نمواً فى السداد والدفع منها سداد فواتير الانترنت والاتصالات والخدمات الحكومية مثل سداد فواتير الكهرباء، فى حين تراجع حجم التحصيلات والسداد لقطاعات أخرى ومنها سداد تذاكر الطيران والسينما واشتراكات الأندية والأوبرا.وتقدم «فوري» خدماتها من خلال المحافظ الالكترونية للهواتف المحمولة لـ 15 بنكا ولجميع شركات المحمول بما يمكن نحو 15 مليون مستخدم من دفع خدمات فورى باستخدام الهاتف المحمول منافذ “فورى بلس” على مستوى الجمهورية، وكذلك “myFawry” البوابة الإلكترونية والتطبيق الخاص بها.وأشار إلى أن «فورى» تستثمر بشكل سنوى فى البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بالشركة، وتمتلك إمكانيات ضخمة فى مجال حلول المدفوعات الإلكترونية، ويتم توفير أعلى درجات الحماية والتأمين لهذه البنية التحتية التكنولوجية.وأوضح أن الشركة تخدم أكثر من 25 مليون عميل شهريًا، مع أكثر من 2.75 مليون معاملة يوميًا لأكثر من 500 خدمة بما فى ذلك فواتير الاتصالات، التذاكر والسياحة، المدفوعات عبر الإنترنت، ومختلف المرافق، والتأمين، ورسوم المدارس والجامعات، والتبرعات، والمدفوعات المالية والبنوك، والاشتراكات والإعلانات، وتجديد رخصة السيارة، من خلال شبكة تضم أكثرمن 33 بنكا رئيسيا وأكثر من 141 ألف منفذ بيع معتمد فى جميع أنحاء مصر، وأكثر من 2500 فرع لمكاتب البريد.ولفت إلى أن «فوري» أطلقت مؤخراً بالتعاون مع وزارة الكهرباء خدمة شحن بطاقات عدادات الكهرباء مسبقة الدفع باستخدام الهاتف المحمول، وتتيح الخدمة لمستخدميها شحن بطاقة عدادات الكهرباء مسبقة الدفع باستخدام خاصية الـ«NFC» على الهواتف المحمولة من أى مكان وفى أى وقت، حيث يتم خصم القيمة المدفوعة من حساب المستفيد.كما قامت بإتاحة ذات الخدمة وشحن بطاقات العدادات مسبقة الدفع من خلال مايزيد عن 140 ألف منفذ معتمد للشركة فى جميع أنحاء الجمهورية بالاضافة إلى خدمة السداد الإلكترونى من خلال مواقع الشركة القابضة وشركات التوزيع.كانت الشركة قد أعلنت سابقا عن استثمار 200 مليون جنيه خلال العام الجارى فى تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وهو نفس المعدل الاستثمارى الذى تضخها الشركة سنويا، وتدرس الشركة الدخول للسوق الخليجى وتركز على دول «السعودية» و«الكويت» و«الإمارات».وقد تعاقدت الشركة مؤخرا مع بنك ناصر لصرف معاشات والمرتبات من خلال منافذها التى يتخطى عددها 125 ألف نقطة فى العام الماضى، مؤكدًا أن الخدمة فى طور التشغيل قريبًاتـأسسـت شـركـة فـوري لـتكنولـوجـيا الـبنوك والـمدفـوعـات الإلـكترونـية فـي عـام 2008 وتـعد الشـركـة أكـبر منصة للدفع الإلكتروني في مصر لخدمة المواطنين سواء المتعاملين مع البنوك أم لا.وتشمل خدمات فوري تمكين المصريين من سداد فواتيرهم إلكترونيا، وتعبئة هواتفهم المحمولة، كما تشمل الخدمات الرقمية الأخرى مثل التذاكر الإلكترونية واشتراكات تلفزيون الكابل ومجموعة متنوعة من الخدمات الأخرى.