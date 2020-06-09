

قائمة أغلى 7 مدن للعيش في العالم قائمة أغلى 7 مدن للعيش في العالم

دفع رتفاع أسعار العقارات هونج كونج إلى تصدر قائمة أغلى مدن العيش في العالم للمغتربين في 2020 وفق دراسة استقصائية نشرت اليوم الثلاثاء لمؤسسة ميرسر حول تكاليف المعيشة العالمية.



ورصدت حكومة هونج كونج تدابير تحفيزية لدعم الاقتصاد المتعثر وسط أزمة فيروس كورونا، وهي حزمة قال تقرير إعلامي محلي إن إجماليها يمكن أن يتجاوز 100 مليار دولار هونج كونج ما يعادل 12.9 مليار دولار.



قيمتها 12 مليار دولار.. هونج كونج تواجه كورونا بحزمة تدابير جديدة

واحتفظت هونج كونج بذلك اللقب للعام الثاني على التوالي في تلك الدراسة من بين 209 مدن، استنادا إلى 200 عنصر من بينها تكلفة السكن والمواصلات والطعام والملابس والسلع المنزلية والترفيه.

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وحلت مدينة "عشق أباد"، عاصمة تركمانستان. في المرتبة الثانية وفق نتائج دراسة مؤسسة ميرسر حول تكاليف المعيشة العالمي.وجاءت العاصمة اليابانية طوكيو في المرتبة الثالثة وتلتها زيورخ السويسرية،فيما حلت سنغافورة في المركز الخامس ثم نيويورك في المركز السادس.وجاءت مدينة شنغهاي الصينية في المركز السابع.وكشفت الدراسة أن المدن الآسيوية احتلت ستة مراكز من بين المراكز العشرة الأولى.وتهدف دراسة ميرسر إلى إبلاغ الشركات بالمبلغ الذي يجب دفعه لموظفيها في الخارج، وقياس تكلفة المعيشة للمغتربين، والتي قد تختلف عن متوسط ​​تكلفة المعيشة للمقيمين الآخرين.